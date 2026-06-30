Nova Post расширяет логистическую сеть в Молдове

Nova Post запустила новый логистический терминал вблизи Кишинева. Инвестиции в этот проект составили 800 тысяч евро . Площадка площадью 3,8 тысяч квадратных метров обрабатывает до десяти тысяч посылок в час. Терминал функционирует круглосуточно без выходных, обеспечивая полный цикл — от сортировки до таможенного оформления.

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На территории объекта действует специализированное отделение тяжелых грузов весом более 30 килограммов. Центр работает с любыми видами отправлений: от обычных документов до габаритных посылок. По состоянию на сегодняшний день через терминал ежедневно проходит около 35 тысяч отправлений, а недавно объемы достигли показателя в 80 тысяч в сутки.

Новый терминал позволил ускорить логистику: рейсы на междугородные направления отправляются дважды в сутки, а в отделение — каждые 2,5 часа. — сообщил Сергей Шапран, CEO Nova Post в Молдове.

Компания также открыла первый фулфилмент-хаб на базе терминала, где уже обслуживают одного из первых клиентов — украинский бренд. В будущем Nova Post планирует расширять инфраструктуру в Молдове, в частности, открыть сортировочный центр в городе Бельке.

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