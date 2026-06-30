Нефть завершает июнь падением на 20%: внимание инвесторов приковано к переговорам между США и Ираном

Во вторник, 30 июня, цены на нефть снизились примерно на 1%, нивелировав рост предыдущей сессии и зафиксировав падение по итогам месяца. Инвесторы внимательно следят за возможными переговорами между США и Ираном в Дохе на фоне хрупкого временного перемирия. Об этом сообщает Reuters.

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Цены на нефть

По состоянию на 09:53 августовские фьючерсы на нефть марки Brent, срок действия которых истекает во вторник, упали на $0,75 (1%) до $72,40 за баррель. Этот уровень примерно на $20, или на 22% ниже показателей закрытия в прошлом месяце. Более активный сентябрьский контракт подешевел на $0,45 (0,6%) до $73,46 за баррель.

Американская нефть WTI с поставкой в августе потеряла $0,57 (0,8%), опустившись до $70,18 за баррель. Цены на нее упали примерно на $17 или на 19% по сравнению с закрытием торгов 29 мая.

В настоящее время котировки как Brent, так и WTI балансируют вблизи уровней, фиксировавшихся еще до начала войны.

«Инвесторы закладывают в цену надежду на положительный результат переговоров в Дохе, хотя реального возобновления потоков через Ормузский пролив пока не наблюдается. Рынок сохраняет аккуратный оптимизм, но все еще перестраховывается в ожидании более ощутимых признаков деэскалации», — отметил главный рыночный аналитик KCM Trade Тим Уотерер.

Переговоры

В ближайшие дни иранские и оманские эксперты начнут переговоры по пересмотру транзитных маршрутов через Ормузский пролив, о чем в понедельник в эфире государственного телевидения заявил заместитель министра иностранных дел Ирана Казем Гарибабади. Он также добавил, что его страна будет пытаться блокировать суда, курсирующие вне определенных коридоров.

В то же время, представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи заявил, что в ближайшие дни никаких переговорных встреч с американской стороной на любом уровне не планируется.

«Встреча в Дохе, возможно, будет важна, а возможно и нет. Скоро узнаем», — прокомментировал журналистам ситуацию в Овальном кабинете президент США Дональд Трамп.

Неопределенность относительно того, встретятся ли стороны вообще, подчеркнула шаткость соглашения от 17 июня о приостановлении боевых действий. Этот конфликт уже нарушил мировые потоки нефти через Ормузский пролив и создал серьезный политический вызов для Трампа накануне ноябрьских выборов в Конгресс.

Дополнительное давление

Дополнительным фактором давления на цены стали опасения аналитиков по поводу спроса со стороны Китая.

«Мы ожидаем более четких доказательств роста закупок Китаем, но пока не можем делать ставки на масштабный возврат на рынок крупнейшего в мире импортера нефти», — заявил руководитель отдела исследований Sparta Commodities Нил Кросби.

Между тем, несмотря на новые атаки на суда в Ормузском проливе и очередные взаимные удары между США и Ираном в последние дни, производители Ближнего Востока продолжают отгружать нефть и сжиженный природный газ (СПГ).

Более того, на прошлой неделе интенсивность движения судов достигла наивысшего уровня с момента начала конфликта в конце февраля 2026 года.

Напомним

«Минфин» писал, что в понедельник, 29 июня, цены на нефть выросли на фоне напряжения вокруг Ормузского пролива.