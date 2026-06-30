Strategy может продать биткоины на $1,25 млрд, Азербайджан готовится легализовать крипту: что нового

Strategy может продать биткоины на $1,25 млрд и объявила выкуп бумаг на $2 млрд

Strategy разработала масштабный план действий, чтобы стабилизировать свое финансовое положение, наполнить денежные резервы и обеспечить выполнение обязательств перед инвесторами. Среди утвержденных мер — потенциальная продажа части биткоинов компании на сумму до $1,25 млрд.

Согласно сообщению компании, по состоянию на 28 июня 2026 г. ее финансовый резерв составляет $2,55 млрд. Этого объема достаточно, чтобы покрывать выплаты по привилегированным акциям в течение следующих 17,4 месяца.

Руководство Strategy ввело новый жесткий подход к управлению этими средствами:

Деньги из резерва теперь разрешено тратить исключительно на выплату дивидендов по привилегированным ценным бумагам.

Неприкосновенный минимум резерва должен всегда покрывать не менее 12 месяцев выплат.

Кроме того, на фоне стремительного падения стоимости акций STRC значительно ниже номинала компания решила повысить дивидендную ставку по ним до 12% годовых. В дальнейшем Strategy планирует пересматривать этот показатель каждый месяц. В компании добавили, что их долгосрочной целью остается удержание номинала привилегированных акций на уровне $100, однако стопроцентных гарантий этого они дать не могут.

Для поддержки рыночных котировок Strategy объявила о запуске программы обратного выкупа (buyback) собственных ценных бумаг на общую сумму $2 млрд. Этот объем будет распределен поровну:

$1 млрд направят на выкуп акций STRC, STRF, STRK и STRD;

еще $1 млрд уйдет на выкуп бумаг MSTR.

Для финансирования обратного выкупа и пополнения резервов компания задействует два канала — программу рыночного размещения акций (ATM) и продажу биткоинов. Сбрасывать криптовалюту Strategy планирует только при определенных условиях:

Для непосредственного наполнения резерва на сумму не более $1,25 млрд.

Для выплаты дивидендов или подкормки резерва, если такой шаг будет экономически выгоднее эмиссии акций класса А.

Для покрытия расходов по программе выкупа акций.

Отметим, что согласно свежим документам, которые компания подала в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC), в течение недели с 22 по 28 июня 2026 года Strategy полностью воздерживалась от покупки биткоинов.

Азербайджан готовится легализовать криптовалюты: рамочный закон будет принят до конца года

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) завершил разработку финальной версии законопроекта, регулирующего рынок виртуальных активов. Регулятор ожидает, что профильный закон о криптовалютах будет официально принят до конца 2026 года. Об этом заявила директор Департамента финансовых технологий и инноваций ЦБА Фидан Тофиди, сообщают местные СМИ.

По ее словам, документ уже прошел все стадии внутренней разработки и передан на рассмотрение профильным государственным структурам.

«Последняя версия закона о виртуальных активах, то есть о крипторынках, уже разработана и передана в госструктуры. Если все пойдет по плану, до конца года в Азербайджане будет принят закон о криптовалютах», — подчеркнула Тофиди.

Представительница Центробанка отметила, что в современных реалиях функции регулятора выходят за рамки банального поддержания финансовой стабильности. Сейчас приоритетом для ЦБА является создание благоприятной и инновационной среды для развития новейших технологий, в частности, решений на базе искусственного интеллекта (ИИ).

В рамках этой стратегии Азербайджан демонстрирует успехи по нескольким направлениям:

Развитие Финтех-«песочницы»: этот проект, запущенный в 2024 году, уже привлек 35 заявок на тестирование новых технологических продуктов. В настоящее время регулятор рассматривает возможность перехода к открытой модели песочницы.

Запуск Open Banking: масштабный проект открытого банкинга — объединить все финансовые счета граждан в одном удобном мобильном приложении. Тофиди сообщила, что к этой инициативе уже интегрировались абсолютно все коммерческие банки страны.

В ЦБА отмечают, что традиционная цифровизация в мире уже стала обыденностью, поэтому фокус внимания смещается на ШИ-решения. Главная задача азербайджанского финансового сектора — ускорить внедрение искусственного интеллекта и повысить общий уровень диджитализации финучреждений.

Для оценки эффективности этого процесса Центробанк планирует разработать специальные аналитические метрики. В частности, будет внедрен индекс цифровой зрелости финансового сектора, данные которого лягут в основу формирования будущей стратегии развития финтехрынка страны.

Обыски и дефицит ликвидности: в Индии премия на USDT взлетела до рекордных 8,5%

На индийском крипторине зафиксирован аномальный скачок стоимости стейблкоина от Tether. Премия на покупку USDT в стране достигла 8,5%, что почти вдвое превышает обычные рыночные показатели.

За выходные на локальных торговых платформах за один USDT просили 102,88 индийской рупии, тогда как официальный межбанковский курс американского доллара составил 94,65 рупии. При обычных условиях этот спред в Индии удерживается в пределах 3−4%.

Как сообщает местное издание The Economic Times, причиной резкого подорожания криптоактива стали масштабные обыски, проведенные Управлением по борьбе с финансовыми преступлениями Индии (ED) в Бангалоре. Правоохранители накрыли шесть объектов.

Под удар регулятора попали пять криптоплатежных компаний. Их подозревают в организации незаконных трансграничных денежных переводов в обход официальной банковской системы посредством виртуальных цифровых активов.

По версии следствия, схема работала так:

Индийские нерезиденты использовали стейблкоины в качестве альтернативы классическим банковским переводам.

Рупии зачислялись на счета подконтрольных фирм, конвертировались в USDT, а затем реализовывались на индийских криптобиржах, игнорируя требования финансового надзора.

По данным ED, эта нелегальная сеть функционировала около двух лет. Клиентов привлекала высокая скорость транзакций, низкие комиссии, а также дополнительная прибыль во время конвертации из-за постоянной внутренней премии на стейблкоин. Общий объем транзакций, проведенных по этой схеме, оценивают более чем в 25 млрд рупий (примерно $300 млн).

Обнародование информации о расследовании вызвало панику среди профессиональных участников рынка. Крупные маркетмейкеры и поставщики ликвидности оперативно свернули закупки USDT за границей. Это спровоцировало острый дефицит предложения стейблкоина внутри страны, что привело к расширению ценового спреда до максимума.

Масштабная распродажа: крипто-ETF потеряли более $2 млрд инвестиций всего за пять дней

Криптовалютные биржевые фонды пережили один из самых плохих периодов в 2026 году. В течение недели с 22 по 26 июня общий объем оттока капитала с рынка крипто-ETF превысил отметку в $2 млрд. Основной удар пришелся на спотовые фонды на базе биткоина и эфириума.

Биткоин-ETF: седьмая неделя падение подряд

По данным аналитической платформы SoSoValue, американский сектор спотовых биткоин-ETF за пять рабочих дней потерял $1,79 млрд. Отрицательный тренд на рынке фиксируется уже седьмую неделю подряд.

Абсолютным антилидером стал фонд от компании BlackRock, на который пришлась львиная доля всех выводимых средств. Статистика потерь среди фондов выглядит следующим образом:

IBIT (BlackRock): минус $1,3 млрд;

FBTC (Fidelity): минус $314,88 млн;

GBTC (Grayscale): минус $135,3 млн;

BTCO (Invesco Galaxy): минус $53,03 млн;

ARKB (ARK Invest/21Shares): минус $37,79 млн;

BITB (Bitwise): минус $34,6 млн;

HODL (VanEck): минус $6,44 млн;

BRRR (Valkyrie): минус $4,51 млн;

EZBC (Franklin Templeton): минус $3,13 млн.

Устоять под общим давлением и показать приток инвестиций смогли лишь три игрока: BTC от Grayscale (+$71,7 млн), MSBT от Morgan Stanley (+$26,2 млн) и BTCW от WisdomTree (+$3,4 млн). Фонд DEFI завершил неделю с нулевым балансом. В то же время на рынке Гонконга спотовые биткоин-ETF зафиксировали скромный плюс, привлекая 1,56 BTC.

Сектор Ethereum-ETF остается под давлением

Спотовые фонды на базе второй криптовалюты также продемонстрировали негативную динамику. За отчетный период с Эфириум-ETF было выведено $273,34 млн.

Здесь инвесторы наиболее активно забирали деньги из фонда ETHA от BlackRock — минус $236,36 млн. Также в «красной зоне» оказались ETH от Grayscale (-$22,22 млн), ETHE от Grayscale (-$8,06 млн), ETHB (-$4,11 млн) и FE.

Незначительное привлечение средств показали только ETHW ($556 950) и TETH (+$346 070). Капитал в фондах ETHV, EZET и QETH за неделю не изменился.

Альтокины: HYPE-ETF и XRP в плюсе, SOL теряет позиции

Единственным сегментом, продемонстрировавшим устойчивость, стали фонды на базе отдельных альтоинов. Настоящим лидером недели стал HYPE-ETF, привлекавший солидные $111,36 млн. Кроме него, положительный результат показали фонды на базе токена Ripple — XRP-ETF обогатились на $22,99 млн.

Однако тренд на вывод средств задел и некоторые популярные альтокины. Так, из SOL-ETF инвесторы вывели $3,8 млн, а LINK-ETF потерял $219 790. У других специализированных крипто-ETF активность и движение капитала не зафиксировано.