Курс валют 30 июня: доллар теряет позиции

Во вторник, 30 июня, на наличном рынке средний курс доллара снизился на 1 копейку в покупке и продаже. Евро подорожал на 1 копейку в покупке и потерял 1 копейку в продаже.

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Валютный рынок

Средний курс доллара в обменных пунктах потерял 15 копеек в покупке и 10 копеек в продаже. Евро потерял 5 копеек в покупке и не изменилось в продаже.

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 44,59−45,09 грн. Евро покупают за 50,87 грн, а продают за 51,50 грн.

По данным валютного аукциона, в обменниках доллар торгуется за 44,75−44,85, евро — 51,30−51,50 грн.

Межбанк открылся в диапазоне 44,83−44,86 грн/$. Торги по евро проходят на уровне 51,13−51,15 грн/евро.

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