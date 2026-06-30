Бонус к депозиту: получайте больше своего банковского вклада

Если вы планируете открыть депозит , почему бы не получить больший доход на тех же условиях? Рассказываем, как работает программа «Бонус к депозиту» от «Минфина» и сколько можно заработать в дополнение к обещанной ставке банка.

Как работает программа «Бонус к депозиту»

«Бонус к депозиту» — это постоянно действующая программа от сайта «Минфин», которая позволяет получить дополнительный денежный бонус к процентной ставке банка и таким образом заработать на депозите больше.

Вкладчик получает обещанный банком процент, а также гарантированный бонус от «Минфина». При этом условия самого депозита остаются неизменными.

Размер бонуса зависит от банка и срока размещения депозита. В среднем он составляет 1%, однако в отдельных предложениях дополнительная доходность может достигать 1,6% годовых.

Минимальный срок размещения депозита для начисления бонуса — 3 месяца.

Минимальная сумма — 50 000 гривен.

Какие банки участвуют в программе

В программе участвуют банки, депозитные предложения которых представлены в каталоге на сайте «Минфина».

На данный момент в каталоге размещены предложения от трех банков: «Бизбанк», «Глобус Банк» и «Кредитвест Банк».

Гривневый депозит с минимальной суммой вклада 100 000 гривен и максимальным бонусом от «Минфина» 1%.

Гривневые депозиты с минимальной суммой вклада 50 000 гривен и максимальным бонусом от «Минфина» 1,6%.

Кредитвест Банк — Срочные депозиты

Депозиты в гривнах на различные сроки с минимальной суммой вклада 100 000 гривен и максимальным бонусом от «Минфина» 0,5%

На сайте программы есть онлайн-калькулятор, с помощью которого вы можете сразу рассчитать свой бонус и итоговый доход после уплаты налогов.

Присоединяйтесь к программе «Бонус к депозиту» и получайте больше от своего вклада.

Как получить бонус к депозиту

Чтобы присоединиться к программе и подать заявку на бонус, выполните следующие шаги:

Выберите депозит из предложений, участвующих в программе. Прямо на сайте «Минфина» оставьте заявку на бонус — сделать это нужно ДО того, как откроете депозит. Откройте депозит в банке — онлайн или в отделении. Подтвердите размещение депозита через специальную форму на сайте «Минфина». Получите бонус от «Минфина».

Выплата бонуса происходит в течение 32 дней после того, как вы подтвердили размещение депозита.

Обратите внимание, что бонус выплачивается в гривнах по курсу НБУ на дату оформления депозита.

Ознакомьтесь с подробными условиями депозитов на сайте и выберите для себя самое выгодное предложение.

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