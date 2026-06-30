Если вы планируете открыть депозит, почему бы не получить больший доход на тех же условиях? Рассказываем, как работает программа «Бонус к депозиту» от «Минфина» и сколько можно заработать в дополнение к обещанной ставке банка.
Бонус к депозиту: получайте больше своего банковского вклада
Как работает программа «Бонус к депозиту»
«Бонус к депозиту» — это постоянно действующая программа от сайта «Минфин», которая позволяет получить дополнительный денежный бонус к процентной ставке банка и таким образом заработать на депозите больше.
Вкладчик получает обещанный банком процент, а также гарантированный бонус от «Минфина». При этом условия самого депозита остаются неизменными.
Размер бонуса зависит от банка и срока размещения депозита. В среднем он составляет 1%, однако в отдельных предложениях дополнительная доходность может достигать 1,6% годовых.
- Минимальный срок размещения депозита для начисления бонуса — 3 месяца.
- Минимальная сумма — 50 000 гривен.
Какие банки участвуют в программе
В программе участвуют банки, депозитные предложения которых представлены в каталоге на сайте «Минфина».
На данный момент в каталоге размещены предложения от трех банков: «Бизбанк», «Глобус Банк» и «Кредитвест Банк».
- Бизбанк — Депозит «Доходный»
Гривневый депозит с минимальной суммой вклада 100 000 гривен и максимальным бонусом от «Минфина» 1%.
- Глобус Банк — Депозит «Классический», «Накопительный», «Онлайн»
Гривневые депозиты с минимальной суммой вклада 50 000 гривен и максимальным бонусом от «Минфина» 1,6%.
- Кредитвест Банк — Срочные депозиты
Депозиты в гривнах на различные сроки с минимальной суммой вклада 100 000 гривен и максимальным бонусом от «Минфина» 0,5%
На сайте программы есть онлайн-калькулятор, с помощью которого вы можете сразу рассчитать свой бонус и итоговый доход после уплаты налогов.
Присоединяйтесь к программе «Бонус к депозиту» и получайте больше от своего вклада.
Как получить бонус к депозиту
Чтобы присоединиться к программе и подать заявку на бонус, выполните следующие шаги:
- Выберите депозит из предложений, участвующих в программе.
- Прямо на сайте «Минфина» оставьте заявку на бонус — сделать это нужно ДО того, как откроете депозит.
- Откройте депозит в банке — онлайн или в отделении.
- Подтвердите размещение депозита через специальную форму на сайте «Минфина».
- Получите бонус от «Минфина».
Выплата бонуса происходит в течение 32 дней после того, как вы подтвердили размещение депозита.
Обратите внимание, что бонус выплачивается в гривнах по курсу НБУ на дату оформления депозита.
Ознакомьтесь с подробными условиями депозитов на сайте и выберите для себя самое выгодное предложение.
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