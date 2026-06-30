Перерегистрация автомобиля в 2026 году: сколько придется заплатить

В Министерстве внутренних дел Украины в рамках проекта «Спроси у МВД» объяснили, что входит в стоимость перерегистрации автомобиля и сколько придется заплатить при оформлении транспортного средства. Об этом пишет Autoconsulting.

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Сколько стоит перерегистрация автомобиля в 2026 году

Стоимость перерегистрации транспортного средства зависит от категории транспортного средства и необходимости выдачи номерных знаков.

Примерная стоимость услуги в 2026 году для транспортных средств всех категорий с выдачей свидетельства о регистрации и номерного знака составляет 1306 гривен:

350 гривен — административная услуга;

606 грн — бланк свидетельства о регистрации транспортного средства;

350 грн — номерной знак.

Для других категорий транспортных средств стоимость составляет:

мототранспорт — 1109 гривен;

-прицепы — 1095 гривен;

мопеды — 1049 гривен.

Также могут оплачиваться банковские услуги в зависимости от способа осуществления платежа.

Размер платежа за перерегистрацию авто может отличаться в зависимости от конкретной услуги. К примеру, если владелец хочет перенести свой номерной знак на другой автомобиль, стоимость оформления будет другой.

Также во время первой государственной регистрации легкового автомобиля нужно уплатить сбор в Пенсионный фонд. Его размер напрямую зависит от стоимости транспортного средства.