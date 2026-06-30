В monobank изменят начисления кэшбека: больше тратишь — больше получаешь

monobank готовит обновление механики начисления кэшбека. По-прежнему каждый месяц нужно будет выбирать категории для начисления кэшбека, однако будут предлагаться не фиксированный процент, а прогрессивная система начисления денег в зависимости от суммы расходов в категории. Об этом сообщают пользователи Threads, получившие доступ к бета-тестированию.

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Новая механика начисления

По-прежнему будет доступно по выбору 2 категории, но будет отличаться механика начисления:

теперь кэшбек будет расти в зависимости от суммы, которую клиент потратит в категории

каждая категория будет состоять из четырех уровней

больше затрат в категории — переход на новый уровень

при каждом таком переходе начисляется конкретная сумма кэшбека

для каждого уровня будет информация, сколько нужно потратить для перехода на новый уровень

учитываются все расходы — и своими деньгами, и кредитными.

В то же время ограничение в 500 гривен максимального кэшбека в месяц отменяется.

Теперь новый функционал доступен только отдельным пользователям, попавшим в тестовую группу. Для участия в бета-тестировании необходимо подтвердить согласие в приложении до 1 июля 2026 года.

Пока что monobank официально не объявлял о запуске новой системы для всех клиентов, поэтому окончательные условия могут измениться после завершения тестирования.