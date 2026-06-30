Нацбанк ввел в обращение новую памятную монету «Украинские народные сказки. Кирилл Кожемяка». Об этом говорится в сообщении регулятора.
НБУ ввел в обращение новую памятную «сказочную» монету (фото)
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Что известно о монете
Монета имеет номинал в 5 гривен, изготовлена из нейзильбера.
На аверсе изображены три сюжетных композиции, разделенных между собой стилизованными веревками. Каждая из них иллюстрирует ключевые эпизоды сказки: ремесло Кирилла Кожемяки; обращение детей за помощью; порабощение княжны змеем.
На реверсе — сцена боя Кирилла Кожемяки со змеем, олицетворяющей противостояние человеческой силы, воли и справедливости разрушительному злу.
Тираж — до 75 000 штук в сувенирном упаковке.
Где купить монету
Купить монету можно будет в интернет-магазине нумизматической продукции НБУ и у банков-дистрибьюторов. Подробнее о старте продаж узнайте на их сайтах.
Источник: Минфин
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