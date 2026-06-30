Первая инвестиция в золото: 9 вопросов, на которые стоит знать ответы на старте

Прошлый год стал рекордным для золота: металл заметно подорожал и неоднократно обновлял исторические максимумы. На этом фоне всё больше украинцев впервые задумываются о золоте, как о способе защитить свои сбережения. Но первая покупка всегда сопровождается десятками вопросов: как не попасть на подделку, какие документы нужны, где хранить слиток и легко ли будет его продать обратно. Мы собрали девять основных вопросов, которые возникают у инвестора-новичка, и вместе с Радабанком дали на них простые и понятные ответы — от выбора слитка до момента продажи.

Что сейчас происходит на рынке золота

В течение 2025 года цена на золото росла практически без передышки и к поздней осени поднялась примерно до $4 500 за унцию, а в феврале 2026 года — свыше $5 400 за унцию. Цену вверх подталкивали активные закупки центральных банков, геополитическая напряженность и ослабление доллара.

В 2026 году ситуация начала меняться. К концу июня спотовая цена на золото опустилась примерно до $4 000 за унцию, и это было уже третье подряд месячное снижение. Коррекцию спровоцировали укрепление доллара из-за обострения отношений между США и Ираном, а также ожидания ужесточения денежно-кредитной политики.

Прогнозы на конец 2026 года отличаются, но в основном остаются позитивными: Morgan Stanley ориентируется примерно на $4 800 за унцию, тогда как оценки Goldman Sachs достигают около $5 400, а UBS — около $5 900−6 200. Главный вывод для новичка простой: золото — это защитный актив на долгую дистанцию, а не инструмент быстрого заработка, и его цена может как расти, так и ощутимо падать.

Зачем вообще вкладываться в золото и подходит ли это новичку

Золото — это в первую очередь способ сохранить стоимость денег. Оно само по себе почти не приносит процентов, как депозит, но исторически хорошо сохраняет покупательную способность в тех случаях, когда валюты обесцениваются из-за инфляции. Именно поэтому металл называют «тихой гаванью» для сбережений.

Для новичка золото удобно тем, что это простой и понятный актив: вы владеете конкретным предметом с известным весом и пробой. Впрочем, вкладывать в него все сбережения не стоит.

В какой форме покупать: слитки, монеты или что-то ещё

Радабанк работает с физическим золотом — это слитки и монеты. Классических безналичных металлических счетов банк не предлагает, однако купленный металл можно разместить на депозит под 0,3−0,5% годовых, в зависимости от срока. То есть золото не только хранится в сейфе, но и приносит небольшой дополнительный доход.

Слитки доступны весом от 1 до 100 граммов. Монеты — инвестиционные монеты Украины «Архистратиг Михаил», а также монеты зарубежных монетных дворов, — обладают, помимо содержания металла, ещё и художественной ценностью. Поэтому цена за грамм у монет выше, а ликвидность несколько иная. Для первой инвестиции в банке рекомендуют именно слитки, как самый простой и понятный вариант.

Какой слиток выбрать на старте — маленький или побольше

Здесь действует одно основное правило: чем больше слиток, тем ниже цена за грамм. Например, грамм металла в слитке весом 1 грамм стоит дороже, чем в слитке весом 5 или 10 граммов. Поэтому, с точки зрения цены за грамм, большой слиток более выгодный.

В то же время у небольшого слитка есть свои преимущества для новичка: более низкий порог входа и большая гибкость, ведь продать несколько маленьких слитков проще, чем один большой, если деньги понадобятся частями. Разумный компромисс для первой покупки — начать с небольшого слитка, а впоследствии, «втянувшись», докупать более крупные.

Как убедиться, что золото настоящее

Этот вопрос беспокоит новичков больше всего, но именно покупка в банке снимает большинство рисков. Радабанк продает исключительно штампованные слитки от производителей, аккредитованных по международному стандарту LBMA, в оригинальной заводской упаковке с сертификатом. Отделения, работающие с металлом, оснащены специальным оборудованием для проверки слитков. При таком контроле вероятность попасть на подделку практически исключена.

И стоит помнить об одной важной детали: не вскрывайте заводскую упаковку. Её целостность влияет на цену, по которой банк впоследствии выкупит слиток.

Какие документы нужны и сколько налогов придется заплатить

Для покупки на сумму до 400 000 гривен достаточно документа, удостоверяющего личность, — паспорта, ID-карты или приложения «Дія». Если сумма инвестиции больше, понадобятся еще и документы о происхождении средств: справка о заработной плате, документ о продаже недвижимости и т. п. — так же, как при покупке валюты. После сделки вы получаете официальную банковскую квитанцию, которую признают налоговая служба и финансовый мониторинг; она пригодится, например, при продаже недвижимости.

Теперь главное о чистой прибыли. Продажа банковского золота физическим лицом приравнивается к операциям с валютными ценностями, а потому доход от такой продажи не облагается НДФЛ и военным сбором и не требует декларирования. Проще говоря: если вы купили слиток дешевле, а продали — дороже, разница остается вам полностью, без вычета налогов. Таким образом, вашу реальную прибыль уменьшает не государство, а разница между курсами покупки и продажи. Налоговые правила время от времени меняются, поэтому в сложных ситуациях стоит свериться с актуальными разъяснениями.

Сколько стоит «вход» и из чего складывается цена

Банк формирует цену для клиента, ориентируясь на мировой рынок и курс Нацбанка. Основная статья ваших расходов — это спред, то есть разница между ценой, по которой банк продает металл, и ценой, по которой выкупает его обратно. В Радабанке он составляет ориентировочно 6−7%, и никаких дополнительных комиссий нет.

Что это означает на практике? Если бы вы купили слиток и в тот же момент продали его обратно, то потеряли бы примерно этот спред. Чтобы выйти в плюс, цена золота должна вырасти больше, чем размер спреда. Именно поэтому золото — это инвестиция «на вырост», а не на несколько дней.

Где и как хранить золото после покупки

Вариантов два: дома в сейфе или в индивидуальной банковской ячейке. Удобство Радабанка в том, что ячейку можно арендовать сразу после покупки слитка в том же отделении, не выходя из банка с наличными или металлом на руках. Стоимость аренды начинается примерно от 400−500 гривен в месяц, в зависимости от города.

Для слитка весом 1 грамм отдельная ячейка нужна не всегда — её, скорее, стоит рассматривать, если вы покупаете большие объёмы или планируете хранить вместе с золотом ещё и валюту или документы. В любом случае, главное правило остаётся неизменным: беречь заводскую упаковку и документы.

Как и когда продать золото назад банку

Радабанк выкупает металл, и курс выкупа является публичным предложением, которое обновляется ежедневно. Действует система двух сортов. Первый сорт — это слиток в целой, неповрежденной упаковке. Второй — тот же слиток, но с потертостями или поврежденной упаковкой; цена на него ниже, ведь спрос среди инвесторов на такие слитки гораздо ниже.

Продать золото можно в любое время, однако стоит учитывать, что на результат влияют текущий курс и спред, а также то, что банк может отказать в выкупе, если специалист не уверен в качестве слитка или оборудование для его проверки в отделении временно не работает. Это еще один аргумент в пользу того, чтобы хранить слиток в упаковке и со всеми документами.

Каковы реальные риски и на какую доходность рассчитывать

Золото не гарантирует дохода. Его цена может и снижаться — в конце 2025-го и в начале 2026 года рынок скорректировался примерно на 20% от максимумов. Заработок возникает только за счет разницы курсов, а небольшой дополнительный доход может принести металлический депозит под 0,3−0,5% годовых. Главные риски для новичков — это колебания цены, спред и необходимость держать актив достаточно долго, чтобы рост перекрыл затраты на вход.

Вот для наглядности два реальных примера с противоположными результатами. Представим, что вы купили слиток весом в одну унцию (31,1 грамма). Если бы вы сделали это в начале 2025 года, когда золото стоило около $2 620 за унцию, а продали в конце января 2026-го, на историческом максимуме около $5 590, то даже после вычета банковского спреда ваша чистая прибыль составила бы примерно $2 700.

А теперь противоположный сценарий: если бы вы купили ту же унцию на том же пике около $5 590 в конце января 2026 года, а продали в начале июня, когда цена опустилась примерно до $4 510, то, учитывая тот же спред, оказались бы в минусе примерно на $1 400. Разница между этими двумя историями — лишь в моменте покупки и продажи, и именно поэтому золото требует терпения и правильно выбранного момента для входа.



В Радабанке советуют не вкладывать все средства сразу, а выделять на инвестиции до 20% бюджета и присматриваться к покупкам в моменты, когда цена снизилась и начинает восстанавливаться. Ведь в последнее время рынок уже не растёт непрерывно, как это было в течение последних двух-трёх лет. Иными словами, к золоту стоит относиться, как к страховке и элементу диверсификации, а не как к способу быстро приумножить деньги.

Вывод

Первая инвестиция в золото кажется сложной лишь до тех пор, пока не разложить её на простые шаги. Выбрать слиток по весу и бюджету, купить его в банке со всеми документами, сохранить упаковку и быть готовым держать этот актив годами — вот и вся базовая формула. Золото не сделает вас богатым за месяц, зато способно сгладить колебания сбережений в тот момент, когда другие активы теряют в цене.

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