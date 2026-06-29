К закрытию межбанка в понедельник, 29 июня, курс доллара вырос на 6 копеек в покупке и продаже, евро подорожал на 6 копеек в покупке и на 5 копеек в продаже.
Доллар и евро подорожали на межбанке
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Открытие 29 июня
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Закрытие 29 июня
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Изменения
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44,77/44,80
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44,83/44,86
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6 /6
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51,10/51,13
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51,16/51,18
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6/5
Валютный рынок
На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 44,60−45,08 грн. Евро покупают за 50,86 грн., а продают за 51,51 грн.
По данным валютного аукциона, в обменниках доллар торгуется за 44,90−44,95, евро — 51,35−51,50 грн.
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Источник: Минфин
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