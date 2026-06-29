Ощадбанк предупредил клиентов о возможных временных перебоях в работе отдельных сервисов в понедельник, 29 июня.
Ощадбанк предупреждает о перебоях в работе сервисов: что произошло
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Что произошло?
Как сообщили в банке, причиной стали аномально высокая температура воздуха и нестабильная работа систем энергоснабжения. Поэтому возникла необходимость в проведении дополнительных технических работ, которые временно повлияли на работу части банковских сервисов.
В Ощаде отметили, что технические команды уже работают над скорейшим возобновлением стабильной работы всех сервисов.
«Мы прилагаем все усилия, чтобы полностью возобновить их стабильную работу до конца дня 29 июня», — сообщили в банке.
Финучреждение извинилось перед клиентами за временные неудобства и поблагодарило за понимание.
Источник: Минфин
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