Ощадбанк предупреждает о перебоях в работе сервисов: что произошло

Ощадбанк предупредил клиентов о возможных временных перебоях в работе отдельных сервисов в понедельник, 29 июня.

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Что произошло?

Как сообщили в банке, причиной стали аномально высокая температура воздуха и нестабильная работа систем энергоснабжения. Поэтому возникла необходимость в проведении дополнительных технических работ, которые временно повлияли на работу части банковских сервисов.

В Ощаде отметили, что технические команды уже работают над скорейшим возобновлением стабильной работы всех сервисов.

«Мы прилагаем все усилия, чтобы полностью возобновить их стабильную работу до конца дня 29 июня», — сообщили в банке.

Финучреждение извинилось перед клиентами за временные неудобства и поблагодарило за понимание.