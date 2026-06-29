OTP Group закрепила статус глобального игрока в рейтинге Forbes Global 2000

OTP Group получила признание, впервые войдя в список крупнейших компаний мира по версии авторитетного издания Forbes. Рейтинг Forbes Global 2000 учитывает четыре финансовых индикатора: доход, прибыль, активы и рыночную капитализацию. Каждый из этих параметров имеет равный вес при подсчете общего результата.

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Питер Чаньи, генеральный директор OTP Bank подчеркнул, что результат стал подтверждением стабильной стратегии развития. По его словам, успех удалось обеспечить благодаря усилиям около 40 000 работников и доверию миллионов клиентов. Компания продемонстрировала динамичный рост, ведь еще четыре года назад она не входила даже в список 1000 крупнейших корпораций мира.

В 2026 году OTP Group закрепила позиции в каждой категории рейтинга Forbes:

360-е место по уровню полученной прибыли;

313 место по объему активов;

993 место по показателю дохода;

658-е место по рыночной стоимости.

Это обеспечило компании 398 место в общем зачете.

OTP Group сегодня занимает первое место среди банковских учреждений Центральной и Восточной Европы. Она предоставляет универсальные финансовые услуги для 17,5 миллионов клиентов в 11 странах региона. С начала 2000-х годов Группа реализовала стратегию активного развития, успешно интегрировав 25 банковских учреждений. Политика консолидации активов позволила группе стать лидером с высокой доходностью и стабильной капитализацией.

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Штаб-квартира учреждения находится в Венгрии. Компания имеет прозрачную структуру собственности и с 1995 котируется на Будапештской фондовой бирже.

Успех в рейтинге Forbes свидетельствует о способности региональной банковской группы к эффективной конкуренции на глобальном уровне. Это достижение отмечает новый этап в истории банковской группы, превратившейся из локального европейского игрока в финансовое учреждение мирового масштаба.