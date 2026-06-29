В понедельник, 29 июня, на украинских автозаправочных станциях подешевело дизельное горючее, а бензин подорожал. Об этом сообщает «Минфин» со ссылкой на данные Консалтинговой группы «А-95».
Цены на топливо 29 июня: дизель и автогаз существенно подешевели, бензин прибавил в цене
► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости
Средние цены на горючее
Динамика изменения стоимости горючего за последние сутки выглядит следующим образом:
- Бензин марки А-95 (премиум) — 78,23 грн/л (подорожал на 2 коп.);
- Бензин марки А-95 — 74,63 грн/л (подорожал на 4 коп.);
- Бензин марки А-92 — 68,85 грн/л;
- Дизпальное топливо — 76,41 грн/л (подешевело на 48 коп.).
- Средняя цена автогаза составляет 40,72 грн/л, что на 62 коп. дешевле по сравнению с предыдущим рабочим днем — 26 июня.
Читайте также: Цены на нефть снова растут на фоне напряжения вокруг Ормузского пролива
Цены АЗС на горючее и автогаз
Источник: Минфин
Следить за новыми комментариями
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
Страницу просматривают 10 незарегистрированных посетителей.
Комментарии