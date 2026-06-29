В Налоговой объяснили, когда ФОП имеет право на налоговую скидку

Физические лица-предприниматели могут получить налоговую скидку, но только как граждане, а не в пределах своей предпринимательской деятельности. Об этом говорится в сообщении ГНС.

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Как получить налоговую скидку

Налоговая скидка — это право плательщика налога вернуть часть уплаченного налога на доходы физических лиц (НДФЛ) за счет документально подтвержденных определенных расходов.

В то же время сам факт регистрации лица как предпринимателя не дает права на налоговую скидку по доходам от предпринимательской деятельности. Такое право возникает только при наличии отдельных видов доходов, определенных законодательством.

В частности, физическое лицо — предприниматель может претендовать на налоговую скидку, если одновременно является наемным работником и получает заработную плату, с которой уплачивается налог на доходы физических лиц. Именно этот доход может служить основанием для расчета налоговой скидки.

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Кроме того, право на налоговую скидку имеют физические лица, получающие доходы в виде дивидендов от владения акциями или другими корпоративными правами юридических лиц — резидентов Дия Сити. В таком случае в налоговую скидку могут быть включены расходы на приобретение соответствующих акций или корпоративных прав на условиях, определенных Налоговым кодексом Украины.

Следует помнить, что налоговая скидка предоставляется только при наличии документов, подтверждающих понесенные расходы. Для ее получения необходимо подать декларацию об имущественном положении и доходах и документах, подтверждающих право на скидку.

Как подать декларацию

Чтобы получить налоговую скидку, необходимо:

Представить годовую декларацию об имущественном положении и доходах, в которой указать основания для получения скидки и суммы расходов. Декларация подается до 31 декабря (включительно) года, следующего за отчетным.

Предоставить копии подтверждающих документов вместе с декларацией. Оригиналы документов следует хранить в течение всего срока исковой давности.

Учесть, что сумма налоговой скидки не может превышать годовой доход, полученный в виде заработной платы.

Для отдельных видов расходов могут применяться специальные ограничения, установленные законодательством.

Право на налоговую скидку действует только в течение одного года.