Деньги для Москвы под «чужим флагом»: работающая схема обхода алюминиевых санкций

Европейская алюминиевая отрасль выходит на тропу войны с теневыми поставками металла из РФ. Несмотря на то, что с февраля 2025 Брюссель запретил импорт российского первичного алюминия, рынок ЕС до сих пор не может отказаться от московских денег. Металл, произведенный в России, продолжает попадать на заводы европейских потребителей, но уже под «чужими флагами». Об этом сообщает Financial Times

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Как работает схема смены происхождения металла

Хитрость состоит в том, что санкции действуют только на прямой импорт. Если российский алюминий переплавить, обработать или просто использовать для изготовления готового изделия в третьей стране, он юридически превращается в товар нероссийского происхождения. В результате мы получаем парадоксальную ситуацию: на бумаге металл прибыл из нейтральной страны, а по факту это все тот же доход для российского бюджета.

Схема чрезвычайно напоминает нефтяной обход, который Москва успешно тестировала ранее: российскую нефть перерабатывали на НПЗ в Индии или Турции, после чего нефтепродукты заходили в Европу как индийские или турецкие.

Теперь такую же манипуляцию проводят с алюминием.

Генеральный директор European Aluminium Пол Восс бьет тревогу: в прошлом году Кремль положил в карман около 10 миллиардов долларов на экспорте этого металла, продавая его с дисконтом в 11% к рыночной цене. Это не только «грязные» деньги, но и прямой удар по европейским производителям, физически не могут конкурировать с таким дешевым демпингом.

Для того чтобы наконец перекрыть этот канал, отраслевые ассоциации предлагают Брюсселю ввести жесткое правило «плавки и литья» (melt and cast):

Обязать импортеров отчитываться о реальном месте выплавки металла, а не только о последнем пункте обработки. Внедрить единую систему мониторинга, отслеживающую происхождение алюминиевого сырья на каждом этапе производства. Использовать опыт США, Канады и Мексики, где подобные стандарты уже доказали свою эффективность в борьбе с обходом санкций.

Если Еврокомиссия не услышит этот призыв и не изменит правила игры, лазейка будет оставаться открытой, а европейский рынок будет продолжать спонсировать российскую военную машину даже не желая этого.

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