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29 июня 2026, 15:33 Читати українською

В НБУ разделились мнения по учетной ставке: часть членов КМП допускает повышение до 16%

Мнения членов Комитета по монетарной политике Нацбанка относительно дальнейшей динамики учетной ставки разделились. Большинство участников дискуссии считают, что в текущих условиях НБУ может и в дальнейшем удерживать ставку на прежнем уровне, тогда как часть членов КМП не исключает ее повышения до 15,5−16 % в течение следующих месяцев. Об этом говорится в «Итогах дискуссии членов Комитета по монетарной политике Национального банка относительно уровня учетной ставки 17 июня 2026 года».

Мнения членов Комитета по монетарной политике Нацбанка относительно дальнейшей динамики учетной ставки разделились.

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Позиция членов КМП

Семь членов КМП отметили, что при условии сохранения контролируемых инфляционных ожиданий, активного спроса на гривневые активы и стабильной ситуации на валютном рынке достаточным шагом будет дальнейшее удержание учетной ставки на текущем уровне.

По их мнению, последние изменения в балансе рисков, в частности стабилизация мировых цен на энергоносители, могут способствовать тому, что инфляция к концу года будет оставаться близкой к апрельскому прогнозу НБУ. В то же время незначительные отклонения от прогнозной траектории, по их оценке, не окажут критического влияния на инфляционные ожидания и дальнейшую ценовую динамику.

Читайте также: НБУ сохранил учетную ставку на уровне 15%

При таком сценарии Нацбанк сможет сохранять нынешний уровень монетарных условий. Он, с одной стороны, должен быть совместим с достижением инфляционной цели на горизонте политики, а с другой — позволит поддерживать кредитование на фоне замедления экономики.

В то же время четверо других членов КМП считают, что баланс рисков остается смещенным в сторону повышения, а динамика базовой инфляции может свидетельствовать о более сильном ценовом давлении, чем ожидалось ранее.

По их мнению, в случае дальнейшего отклонения общей инфляции от прогнозной траектории и ее приближения к пороговому уровню внимания — около 10% — инфляционные ожидания могут быстро ухудшиться. Это, в свою очередь, способно снизить интерес населения и бизнеса к гривневым активам.

При таком развитии событий НБУ, вероятно, придется ужесточить денежно-кредитную политику и повысить учетную ставку до 15,5−16% в течение следующих месяцев для сохранения контролируемости инфляционных процессов.

В то же время члены КМП согласились, что обновленный макроэкономический прогноз в июле позволит более комплексно оценить перспективы инфляционного и экономического развития. Именно он должен стать более обоснованной основой для принятия следующих решений в области денежно-кредитной политики.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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