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29 июня 2026, 14:32 Читати українською

Суверенные фонды убегают в энергетику, а инвесторы склонны не доверять доллару

Крупнейшие государственные инвестиционные фонды и центральные банки, которые контролируют почти $29 трлн, сейчас пересматривают свои портфели. Опрос Invesco, охвативший 90 суверенных фондов и 54 центральных банка, показывает, что главный запрос изменился: инвесторы уже не гонятся по максимальной доходности, а ищут устойчивость. Тарифные войны, заблокированные морские маршруты, войны в Украине и Ближнем Востоке сделали свое. Об этом сообщает Reuters

Крупнейшие государственные инвестиционные фонды и центральные банки, которые контролируют почти $29 трлн, сейчас пересматривают свои портфели.

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Куда сейчас текут деньги

80% опрошенных назвали энергетическую безопасность и инфраструктуру энергетического зеленого перехода главными направлениями для сохранения капиталов. Доля инфраструктурных проектов в портфелях институционалов в 2026 году достигла 9%.

К энергетике добавился ИИ: строительство дата-центров требует все больше электроэнергии — и это еще один аргумент в пользу энергетических проектов.

Облигации как классический защитный инструмент постепенно теряет свою роль. В последние годы акции и облигации чаще двигались синхронно, потому диверсификация из-за них перестала работать так эффективно, как раньше. Вместо этого инвесторы возвращаются к реальным активам и наличной ликвидности.

Треть участников опроса планируют также наращивать запасы золота.

Доллар вызывает большой скепсис

Опрос продемонстрировал нарастающие сомнения относительно доллара как резервной валюты:

  • 61% центральных банков считают, что государственный долг США уже негативно влияет на долгосрочные позиции доллара (в 2024 году так думали только 20% инвесторов)
  • 29% опрошенных ожидают, что через пять лет статус доллара будет слабее (в 2022-м такую оценку давали только 12%).
  • некоторые центробанки уже заменяют американских кастодианов или строят параллельную кастодиальную инфраструктуру вне США

В то же время, никто не ждет резкого краха, ведь сейчас альтернативы доллару просто нет. Любой уход будет медленным и аккуратным. Один из респондентов прямо предостерег, что сам факт перехода на других кастодианов может быть воспринят США как враждебный.

«Устойчивость портфеля больше не является дополнительным преимуществом — оно становится обязательным требованием», — подытожил руководитель исследований Invesco Бенджамин Джонс.

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Автор:
Ярослава Крамаренко
Ярослава Крамаренко
Пишет на темы: цифровые технологии, блокчейн, AI, криптовалюты и регуляции на финансовых рынках.
Источник: Минфин
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