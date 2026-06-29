Крупнейшие государственные инвестиционные фонды и центральные банки, которые контролируют почти $29 трлн, сейчас пересматривают свои портфели. Опрос Invesco, охвативший 90 суверенных фондов и 54 центральных банка, показывает, что главный запрос изменился: инвесторы уже не гонятся по максимальной доходности, а ищут устойчивость. Тарифные войны, заблокированные морские маршруты, войны в Украине и Ближнем Востоке сделали свое. Об этом сообщает Reuters
Суверенные фонды убегают в энергетику, а инвесторы склонны не доверять доллару
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Куда сейчас текут деньги
80% опрошенных назвали энергетическую безопасность и инфраструктуру энергетического зеленого перехода главными направлениями для сохранения капиталов. Доля инфраструктурных проектов в портфелях институционалов в 2026 году достигла 9%.
К энергетике добавился ИИ: строительство дата-центров требует все больше электроэнергии — и это еще один аргумент в пользу энергетических проектов.
Облигации как классический защитный инструмент постепенно теряет свою роль. В последние годы акции и облигации чаще двигались синхронно, потому диверсификация из-за них перестала работать так эффективно, как раньше. Вместо этого инвесторы возвращаются к реальным активам и наличной ликвидности.
Треть участников опроса планируют также наращивать запасы золота.
Доллар вызывает большой скепсис
Опрос продемонстрировал нарастающие сомнения относительно доллара как резервной валюты:
- 61% центральных банков считают, что государственный долг США уже негативно влияет на долгосрочные позиции доллара (в 2024 году так думали только 20% инвесторов)
- 29% опрошенных ожидают, что через пять лет статус доллара будет слабее (в 2022-м такую оценку давали только 12%).
- некоторые центробанки уже заменяют американских кастодианов или строят параллельную кастодиальную инфраструктуру вне США
В то же время, никто не ждет резкого краха, ведь сейчас альтернативы доллару просто нет. Любой уход будет медленным и аккуратным. Один из респондентов прямо предостерег, что сам факт перехода на других кастодианов может быть воспринят США как враждебный.
«Устойчивость портфеля больше не является дополнительным преимуществом — оно становится обязательным требованием», — подытожил руководитель исследований Invesco Бенджамин Джонс.
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