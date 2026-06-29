На конференции Ukraine Recovery Conference 2026 в Гданьске Украина презентовала международным инвесторам портфель из более 30 проектов государственно-частного партнерства общей стоимостью около $5 млрд. Среди них концессия железнодорожных вокзалов Киева, Львова и Одессы и ряд крупных инфраструктурных объектов.
Вокзалы и международные трассы могут передать в концессию: Украина ищет инвесторов для восстановления инфраструктуры
Портфель продемонстрировал вице-премьер по восстановлению Алексей Кулеба во время открытия Инфраструктурной платформы. По его словам, государство уже сформировало полную законодательную базу с механизмами распределения рисков и выгодными условиями для инвесторов.
► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости
В 15 приоритетных проектов на 2026 год вошли:
- концессия Центрального железнодорожного вокзала Киева
- концессия вокзала Львова
- концессия вокзала Одессы
- концессия хаба «Скнилов» (Укрзализныця)
- концессия Поромного и Второго терминалов морского порта Черноморск
- Северный обход города Львова
- пограничный дорожный коридор М-09/М-10/М-11
- модернизация коридора Ягодин — Ковель — Луцк
- реконструкция коридора М-15 Одесса — Рени
- строительство 10 сервисных зон на международных дорогах
- реконструкция Кайдацкой насосно-фильтровальной станции в Днепре
- строительство очистных сооружений в Ужгороде
- модернизация водоснабжения и водоотвода в Хусте
Сейчас у государства нет средств на восстановление всего сразу, поэтому открывает стратегические объекты для частного капитала в обмен на долю доходов и участие в управлении. Концессия не означает продажи, ведь объекты остаются государственными, но инвестор получает право управлять ими и зарабатывать в течение определенного срока.
Общий портфель включает транспортную, портовую, дорожную, железнодорожную, водную и муниципальную инфраструктуру по всей стране.
Читайте также: Гданьск стал площадкой для большой инвестиционной игры: что презентует Свириденко
Комментарии - 1