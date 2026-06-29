Вокзалы и международные трассы могут передать в концессию: Украина ищет инвесторов для восстановления инфраструктуры

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Пресейлы
Аирдропы
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыАирдропыКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыАирдропыКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

29 июня 2026, 12:26 Читати українською

Вокзалы и международные трассы могут передать в концессию: Украина ищет инвесторов для восстановления инфраструктуры

На конференции Ukraine Recovery Conference 2026 в Гданьске Украина презентовала международным инвесторам портфель из более 30 проектов государственно-частного партнерства общей стоимостью около $5 млрд. Среди них концессия железнодорожных вокзалов Киева, Львова и Одессы и ряд крупных инфраструктурных объектов.

На конференции Ukraine Recovery Conference 2026 в Гданьске Украина презентовала международным инвесторам портфель из более 30 проектов государственно-частного партнерства общей стоимостью около $5 млрд.

Портфель продемонстрировал вице-премьер по восстановлению Алексей Кулеба во время открытия Инфраструктурной платформы. По его словам, государство уже сформировало полную законодательную базу с механизмами распределения рисков и выгодными условиями для инвесторов.

► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

В 15 приоритетных проектов на 2026 год вошли:

  • концессия Центрального железнодорожного вокзала Киева
  • концессия вокзала Львова
  • концессия вокзала Одессы
  • концессия хаба «Скнилов» (Укрзализныця)
  • концессия Поромного и Второго терминалов морского порта Черноморск
  • Северный обход города Львова
  • пограничный дорожный коридор М-09/М-10/М-11
  • модернизация коридора Ягодин — Ковель — Луцк
  • реконструкция коридора М-15 Одесса — Рени
  • строительство 10 сервисных зон на международных дорогах
  • реконструкция Кайдацкой насосно-фильтровальной станции в Днепре
  • строительство очистных сооружений в Ужгороде
  • модернизация водоснабжения и водоотвода в Хусте

Сейчас у государства нет средств на восстановление всего сразу, поэтому открывает стратегические объекты для частного капитала в обмен на долю доходов и участие в управлении. Концессия не означает продажи, ведь объекты остаются государственными, но инвестор получает право управлять ими и зарабатывать в течение определенного срока.

Общий портфель включает транспортную, портовую, дорожную, железнодорожную, водную и муниципальную инфраструктуру по всей стране.

Читайте также: Гданьск стал площадкой для большой инвестиционной игры: что презентует Свириденко

Автор:
Ярослава Крамаренко
Ярослава Крамаренко
Пишет на темы: цифровые технологии, блокчейн, AI, криптовалюты и регуляции на финансовых рынках.
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 1

+
0
kadaad1988
kadaad1988
29 июня 2026, 13:28
#
Прикольно, на власть, депутатов, 2 миллиона чинуш денег хватает…
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 2 незарегистрированных посетителя.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами