Вокзалы и международные трассы могут передать в концессию: Украина ищет инвесторов для восстановления инфраструктуры

На конференции Ukraine Recovery Conference 2026 в Гданьске Украина презентовала международным инвесторам портфель из более 30 проектов государственно-частного партнерства общей стоимостью около $5 млрд. Среди них концессия железнодорожных вокзалов Киева, Львова и Одессы и ряд крупных инфраструктурных объектов.

Портфель продемонстрировал вице-премьер по восстановлению Алексей Кулеба во время открытия Инфраструктурной платформы. По его словам, государство уже сформировало полную законодательную базу с механизмами распределения рисков и выгодными условиями для инвесторов.

► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

В 15 приоритетных проектов на 2026 год вошли:

концессия Центрального железнодорожного вокзала Киева

концессия вокзала Львова

концессия вокзала Одессы

концессия хаба «Скнилов» (Укрзализныця)

концессия Поромного и Второго терминалов морского порта Черноморск

Северный обход города Львова

пограничный дорожный коридор М-09/М-10/М-11

модернизация коридора Ягодин — Ковель — Луцк

реконструкция коридора М-15 Одесса — Рени

строительство 10 сервисных зон на международных дорогах

реконструкция Кайдацкой насосно-фильтровальной станции в Днепре

строительство очистных сооружений в Ужгороде

модернизация водоснабжения и водоотвода в Хусте

Сейчас у государства нет средств на восстановление всего сразу, поэтому открывает стратегические объекты для частного капитала в обмен на долю доходов и участие в управлении. Концессия не означает продажи, ведь объекты остаются государственными, но инвестор получает право управлять ими и зарабатывать в течение определенного срока.

Общий портфель включает транспортную, портовую, дорожную, железнодорожную, водную и муниципальную инфраструктуру по всей стране.

Читайте также: Гданьск стал площадкой для большой инвестиционной игры: что презентует Свириденко