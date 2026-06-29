Обменники обновили курс доллара и евро: как изменились курсы 29 июня

В понедельник, 29 июня, на наличном рынке средний курс доллара снизился на 3 копейки в покупке и на 2 копейки в продаже. Евро подорожал на 2 копейки в покупке и на 6 копеек в продаже.

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Валютный рынок

Средний курс доллара в обменных пунктах потерял 15 копеек в покупке и 5 копеек в продаже. Евро не изменился в покупке и прибавил 5 копеек в продаже.

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 44,59−45,10 грн. Евро покупают за 50,84 грн, а продают за 51,53 грн.

По данным валютного аукциона, в обменниках доллар торгуется за 44,80−44,90, евро — 51,35−51,55 грн.

Межбанк открылся в диапазоне 44,77−44,80 грн/$. Торги по евро проходят на уровне 51,10−51,13 грн/евро.

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