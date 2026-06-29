Власти собираются унять ночных гонщиков: какие санкции ждут нарушителей тишины

Надеемся, что времена безнаказанной ночной «гонки» на тюнингованных спорткарах и мотоциклах под окнами украинцев подходят к концу. В Верховной Раде зарегистрировали законопроект № 5358, который должен поставить точку в эпопее с ночными гонщиками и стритрейсерами. Об этом в своем телеграмм-канале сообщил народный депутат Ярослав Железняк.

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Аргументы инициаторов закона железобетонны. Во время войны резкие звуки от транспорта часто путают с пролетом дронов или взрывами. Это провоцирует панику среди гражданских, вызывает тяжелые флешбеки у ветеранов, страдающих ПТСР, и вынуждает полицию и силы ПВО напрасно отвлекаться на ложные цели.

«„Я искренне не понимаю, как у человека хватило ума купить себе авто за 100+ тысяч долларов, переоборудовать его, но не хватает интеллекта, чтобы понять: сейчас такой рев воспринимается как угроза“, — эмоционально комментирует это событие нардеп», — эмоционально комментирует это событие.

Какая ответственность ожидает нарушителей:

штрафы в мирное время: 500 НМДГ (8500 грн), повторно — 1000 НМДГ (17 000 грн)

во время военного положения: 1000 НМДГ (17 000 грн), повторно — 2000 НМДГ (34 000 грн)

за повторное нарушение во время войны — обязательное лишение прав на 3−6 месяцев

Минздрав и профильные министерства должны разработать четкие шумовые нормы, особенно для ночного времени (с 22:00 до 08:00). Железняк напоминает, что попытки запретить этот шум уже предпринимались в 2023 году, однако тогда инициатива «заглохла». Сейчас пора действовать решительно, как это было с фейерверками.

Вывод прост: хочешь испытать мощность двигателя — поезжай на трек или за город. А в населенных пунктах должны действовать правила, где безопасность и покой людей находятся на первом месте.