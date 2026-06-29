Иностранцы снова едут в Украину: сколько людей пересекли границу в 2025 году

В первый год полномасштабной войны количество иностранцев, въезжавших в Украину, сократилось почти вдвое, однако с тех пор поток въезжающих постепенно восстанавливается. Об этом пишет Liga.net со ссылкой на Государственное агентство развития туризма (ГАРТ).

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Сколько иностранцев въехало

В 2025 году границу пересекли 2,57 млн иностранных граждан, что составляет около 60% от довоенного показателя.

По данным ведомства, динамика пересечения границы иностранцами за последние годы выглядит следующим образом:

2021 год — 4,27 млн человек;

2022 год — 2,31 млн;

2023 год — 2,45 млн;

2024 год — 2,55 млн;

2025 год — 2,57 млн.

Изменение цели поездок

В ГАРТ отмечают, что после 2022 года характер поездок существенно изменился. Из-за упрощения процедуры пересечения границы иностранцы почти перестали указывать «туризм» в качестве официальной цели визита.

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Поэтому текущая статистика охватывает не только отдых, но и гуманитарные, дипломатические, волонтерские, журналистские, деловые и частные поездки.

Главной особенностью потока стала его концентрация в столице. В течение 2024 года в украинских отелях зафиксировали 181,53 тыс. прибытий иностранцев, и более 70% из них пришлось на Киев.

Помимо столицы, больше всего иностранных граждан в 2022—2024 годах принимали отели во Львовской, Одесской, Днепропетровской, Закарпатской и Ивано-Франковской областях.