ШИ-бум опаснее эпохи доткомов: в BIS предупредили о системном кризисе

Банк международных расчетов (BIS), выполняющий роль «центробанка для центробанков», обнародовал тревожный годовой отчет. Эксперты предупреждают: стремительный рост инвестиций в искусственный интеллект создает системные уязвимости, способные спровоцировать финансовый кризис, соразмерный событиям 2008 года. Об этом сообщает издание The Next Web

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В головном офисе учреждения подчеркивают, что сегодняшняя финансовая архитектура, поддерживающая ШИ-бум, стала настолько сложной, что регуляторы до сих пор не могут в полной мере оценить угрозу.

«Циклическое финансирование» как системный риск

Главной проблемой аналитики BIS называют «циклическое финансирование». Схема работает следующим образом: производители чипов и крупные технологические игроки инвестируют капитал в ШИ-лаборатории или облачные сервисы. Вырученные средства эти же лаборатории направляют на многолетние контракты по покупке оборудования или вычислительных мощностей у своих инвесторов.

Такая взаимосвязанность приводит к опасной ситуации, когда один и тот же актив закладывается неоднократно. Кроме того, строительство дата-центров часто отдают на аутсорс третьим сторонам с долгосрочными лизинговыми соглашениями, условия которых часто скрыты от широких масс.

По словам специалистов BIS, «разочарование в доходах может повлечь внезапный отток капитала и превратить инвестиционный бум в затяжной кризис», а масштабная коррекция рынка акций сегодня будет иметь гораздо более тяжелые макроэкономические последствия, чем тогда, когда лопнул пузырь доткомов.

В настоящее время рынок ИИ демонстрирует тревожные признаки чрезмерной концентрации:

Аномальная концентрация капитала. Десять крупнейших компаний и индекса S&P 500 уже контролируют от 36% до 40% рынка, что превышает показатели эпохи «доткомов».

Скрытые обязательства. Риск того, что одни и те же активы используются в качестве залога в многочисленных кредитных сделках, создает эффект домино.

Долговые стратегии. Хедж-фонды все чаще используют высокорисковые кредитные плечи для операций с гособлигациями, что повышает вероятность панических распродаж в будущем.

Ситуацию усугубляют инфляционные ожидания и энергетическая нестабильность на Ближнем Востоке. BIS отмечает: переоценка рисков, вызванная то ли более высокими процентными ставками, то ли крахом ШИ-сектора, может стать для кредитных рынков таким же потрясением, как и глобальный финансовый кризис 16-летней давности. Регуляторам следует уделить этому вопросу гораздо больше внимания, чем они делают это сейчас.

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