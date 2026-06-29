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29 июня 2026, 9:58 Читати українською

ШИ-бум опаснее эпохи доткомов: в BIS предупредили о системном кризисе

Банк международных расчетов (BIS), выполняющий роль «центробанка для центробанков», обнародовал тревожный годовой отчет. Эксперты предупреждают: стремительный рост инвестиций в искусственный интеллект создает системные уязвимости, способные спровоцировать финансовый кризис, соразмерный событиям 2008 года. Об этом сообщает издание The Next Web

Банк международных расчетов (BIS), выполняющий роль «центробанка для центробанков», обнародовал тревожный годовой отчет.

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В головном офисе учреждения подчеркивают, что сегодняшняя финансовая архитектура, поддерживающая ШИ-бум, стала настолько сложной, что регуляторы до сих пор не могут в полной мере оценить угрозу.

«Циклическое финансирование» как системный риск

Главной проблемой аналитики BIS называют «циклическое финансирование». Схема работает следующим образом: производители чипов и крупные технологические игроки инвестируют капитал в ШИ-лаборатории или облачные сервисы. Вырученные средства эти же лаборатории направляют на многолетние контракты по покупке оборудования или вычислительных мощностей у своих инвесторов.

Такая взаимосвязанность приводит к опасной ситуации, когда один и тот же актив закладывается неоднократно. Кроме того, строительство дата-центров часто отдают на аутсорс третьим сторонам с долгосрочными лизинговыми соглашениями, условия которых часто скрыты от широких масс.

По словам специалистов BIS, «разочарование в доходах может повлечь внезапный отток капитала и превратить инвестиционный бум в затяжной кризис», а масштабная коррекция рынка акций сегодня будет иметь гораздо более тяжелые макроэкономические последствия, чем тогда, когда лопнул пузырь доткомов.

В настоящее время рынок ИИ демонстрирует тревожные признаки чрезмерной концентрации:

  • Аномальная концентрация капитала. Десять крупнейших компаний и индекса S&P 500 уже контролируют от 36% до 40% рынка, что превышает показатели эпохи «доткомов».

  • Скрытые обязательства. Риск того, что одни и те же активы используются в качестве залога в многочисленных кредитных сделках, создает эффект домино.

  • Долговые стратегии. Хедж-фонды все чаще используют высокорисковые кредитные плечи для операций с гособлигациями, что повышает вероятность панических распродаж в будущем.

Ситуацию усугубляют инфляционные ожидания и энергетическая нестабильность на Ближнем Востоке. BIS отмечает: переоценка рисков, вызванная то ли более высокими процентными ставками, то ли крахом ШИ-сектора, может стать для кредитных рынков таким же потрясением, как и глобальный финансовый кризис 16-летней давности. Регуляторам следует уделить этому вопросу гораздо больше внимания, чем они делают это сейчас.

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Автор:
Ярослава Крамаренко
Ярослава Крамаренко
Пишет на темы: цифровые технологии, блокчейн, AI, криптовалюты и регуляции на финансовых рынках.
Источник: Минфин
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