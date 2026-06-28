Кабмин запустил проект Brave International: на оборонные технологии привлекут более 100 миллионов евро

Кабинет Министров Украины ввел единый порядок и четкие правила взаимодействия с международными партнерами для развития оборонных инноваций — Brave International. Общий бюджет первых международных программ и инструментов поддержки в рамках этой инициативы уже составляет более 100 млн. евро . Об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко.

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Это решение касается как уже анонсированных, так и будущих международных инициатив, в частности таких программ, как UNITE Brave NATO, Brave Norway, Brave France, Brave Germany и Brave Lithuania.

По словам Свириденко, введенный порядок дает «зеленый свет» для быстрого запуска для быстрого запуска совместных грантовых конкурсов в рамках этих программ. Участие в них смогут принимать не только украинские компании, но и разработчики и стартапы иностранных юрисдикций.

Три ключевых задания

Направление Brave International имеет три ключевые задачи:

Поиск новых технологий и продуктов для актуальных потребностей украинского фронта;

Привлечение дополнительного финансирования для поддержки украинских оборонных стартапов;

Углубление сотрудничества с инновационными экосистемами партнеров и более глубокая интеграция украинского defense tech в глобальный рынок оборонных технологий.

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Как будет работать программа

Программа Brave International предусматривает создание общих грантовых фондов на основе равных взносов Украины и страны-партнера, паритетных наблюдательных советов и экспертных комиссий для прозрачного рассмотрения и профессиональной оценки заявок.

Подача на конкурсы открыта как для украинских заявителей, так и зарубежных компаний. Программа предусматривает обязательное тестирование и проверку всех разработок в Украине на действующей платформе Test in Ukraine.

Глава правительства заявила, что благодаря введенному порядку кластер оборонных технологий Brave1 запустит первые совместные международные конкурсы уже в ближайшее время.

Напомним

«Минфин» писал, что на Международной конференции по вопросам восстановления Украины (URC 2026) в польском Гданьске украинская делегация заключила 28 международных соглашений в энергетической сфере. Общая стоимость проектов, под которые привлекут финансирование, составляет около 2 млрд евро.