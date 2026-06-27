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27 июня 2026, 12:39 Читати українською

Украина привлечет 251 миллион евро от БРРЭ на жилье для украинцев

Украина привлечет более 251 млн евро на развитие жилищных программ и поддержку граждан, потерявших свои дома в результате российской агрессии. Соответствующие договоренности были достигнуты с Банком развития Совета Европы (БРРЭ) во время Международной конференции по вопросам восстановления Украины (URC 2026). Об этом сообщил министр развития общин и территорий Алексей Кулеба.

Украина привлечет 251 миллион евро от БРРЭ на жилье для украинцев
Фото: Олексій Кулеба подписывает договор

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По словам Кулебы, новый пакет решений, согласованный с главой БРРЭ Карло Монтичелли, позволит расширить финансирование действующих и запуск новых жилищных инициатив.

На что распределят 251 млн евро

Новое финансирование будет направлено на четыре ключевых направления.

Дополнительные 100 млн евро на «єВідновлення»: Средства пойдут на выплату компенсаций за уничтоженное жилье (выдачу жилищных сертификатов для покупки новых домов). Это продолжение проекта HOME, где 50 млн евро предоставляет непосредственно БРРЭ, а еще 50 млн евро — правительство Италии.

80 млн евро на жилье для ВПЛ: Стороны подписали заявление о расширении программы «Жилье для ВПЛ с ВОТ». Следующий этап финансирования позволит обеспечить около 2 000 жилых ваучеров для внутренне перемещенных лиц, прежде всего для ветеранов и людей с инвалидностью в результате войны.

60 млн евро на льготную ипотеку для военных: В Украине ведется новая программа «Жилье для ветеранов». Благодаря поддержке БРРЕ планируется выдать более 1500 льготных ипотечных кредитов украинским защитникам и защитницам.

Еще более 11 млн евро грантового финансирования будет направлено на развитие сервисов: Эти средства будут направлены на техническое усовершенствование самого механизма «єВідновлення» — усиление работы местных комиссий, ускорение рассмотрения заявлений, запуск новых сервисов поддержки и развитие инструментов для восстановления частных домов.

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Напомним

Ранее Алексей Кулеба разъяснил, как избежать проблем при оформлении компенсаций за поврежденное или уничтоженное жилье: данные о нем должны содержаться в Государственном реестре вещных прав, о чем следует позаботиться раньше времени.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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