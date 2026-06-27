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27 июня 2026, 10:04 Читати українською

Украинцы берут кредиты на погашение предыдущих долгов — финансовый аналитик

В мае 2026 года в Украине зафиксированы рекордные темпы потребительского кредитования населения, однако эти средства не пошли на потребительский рынок. Значительная часть новых заимствований была направлена на обслуживание старых финансовых обязательств. Об этом на своей странице в Facebook сообщил финансовый аналитик Андрей Шевчишин.

Украинцы берут кредиты на погашение предыдущих долгов - финансовый аналитик
Фото: НБУ

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По словам эксперта, в мае прирост кредитов населения в абсолютных цифрах достиг почти рекордных уровней (высшие показатели фиксировались только в марте), в то время как прирост депозитов и средств на счетах граждан оставался низким.

«При такой конфигурации розница должна была вырасти из-за кредитного импульса. Но нет. Похоже, деньги пошли на погашение предыдущих долгов, закрытие собственных нужд, не связанных с розничным рынком», — отмечает Шевчишин.

Розничная торговля

Аналитик подчеркивает, что майский рост торговли на 5,2% произошел только после глубокого апрельского спада, который составил те же 5,2%. Чисто математически за два последних месяца рынок продемонстрировал падение на 0,3%. На низкую активность потребителей в мае также повлиял тот фактор, что в апреле украинцы закрывали налоговые обязательства, и на покупную активность в следующем месяце денег уже не хватало.

В целом статистика розничных продаж за май 2026 выглядит следующим образом:

  • До апреля 2026 г.: рост на 5,2% (после -5,2%);
  • К маю 2025 года: рост на 10,9% (после +7,8%);
  • За 5 месяцев 2026 года до 5 месяцев 2025: рост на 9,2% (после +8,7%).

Риски для рынка

По мнению Шевчишина, дальнейший рост розничных продаж находится под угрозой из-за ценового давления. Инфляционные процессы в стране начинают сдерживать покупательскую способность граждан.

«Потребительские цены начинают сдерживать потребление. Похоже, мы достигли порога эластичности, а соответственно есть риск, что розница будет слабой», — прогнозирует эксперт.

В то же время, Шевчишин ожидает, что по итогам июня ситуация в розничном секторе торговли стабилизируется.

Подбор кредитов наличными во всех банках и МФО Украины

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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