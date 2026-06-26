Гетманцев рассказал, когда будут приняты законопроекты о реестре дропов и реестре банковских счетов

В недавнем интервью « Интерфакс-Украина » председатель парламентского комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Даниил Гетманцев объяснил, почему борьба с «дропами» до сих пор остается на уровне меморандумов и почему Рада не спешит давать банкам необходимую законодательную базу.

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Банковская система Украины оказалась в заложниках осторожности. Проблема «дропов», то есть людей, которые за вознаграждение передают доступ к своим счетам мошенникам для отмывания средств, приобрела такие масштабы, что банки начали массово блокировать счета.

Но почему финучреждения выбирают радикальные методы вместо точечной борьбы?

Все упирается в финансовые риски. За нарушение правил финмониторинга банкам грозят космические штрафы — до 135 млн грн. В таких условиях любой сомнительный транш для финучреждения превращается в мину замедленного действия.

Даниил Гетманцев откровенно признает: банки сейчас находятся в ловушке. Они стремятся не просто декларативных меморандумов, а четких законодательных рамок или постановлений НБУ, которые стали бы «инструкцией на все случаи жизни».

«В взаимоотношениях с Национальным банком, его правоприменение непредсказуемо. То есть если бы я понимал, что совершаю такие действия в таком-то алгоритме и ко мне никто не придет и ничего не доначислит, потому что я смогу доказать это, никаких вопросов бы не было. А если непредсказуемость, то мне лучше, безусловно, иметь инструкцию на все случаи «шага вправо-влево» или вообще не иметь отношения с этим клиентом и ничем не рисковать. «, — отмечает Гетманцев.

Реестр дропов: железная логика против политической воли

Казалось бы, решение очевидно — создать государственный реестр «дропов», где финучреждения могли бы мгновенно проверять подозрительных лиц. Соответствующий законопроект уже разработан, и налоговый комитет его полностью поддерживает. Он технически готов к голосованию, но, как признает Даниил Гетманцев, «политического потенциала» в зале Верховной Рады для него вообще нет.

Фактически инициатива оказалась в «зале ожидания». Пока депутаты не находят консенсуса, для рядовых украинцев ситуация остается неизменной: жесткие блокировки счетов будут продолжаться, потому что банки будут и дальше перестраховываться.

Без законов финучреждения будут продолжать действовать по принципу максимальной безопасности, даже если это идет вразрез с интересами добросовестных клиентов.

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