В пятницу, 26 июня, на украинских автозаправочных станциях продолжили снижаться почти все виды топлива. Ощутимее изменились ценники на автомобильный газ и дизельное топливо. Об этом сообщает «Минфин» со ссылкой на данные Консалтинговой группы «А-95».
Цены на топливо в Украине 26 июня: автогаз и дизель продолжают дешеветь
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Средние цены на топливо
Динамика изменения стоимости топлива за последние сутки выглядит следующим образом:
- Бензин А-95 премиум подешевел на 2 копейки до 78,21 грн/л.
- Бензин А-95 подешевел на 4 копейки до 74,59 грн/л.
- Бензин А-92: цена осталась неизменной — 68,85 грн/л.
- Дизельное горючее подешевело на 28 копеек до 76,89 грн/л.
- Автомобильный газ подешевел на 30 копеек до 41,34 грн/л.
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Цены АЗС на топливо и автогаз
Источник: Минфин
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