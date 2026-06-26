Цены на топливо в Украине 26 июня: автогаз и дизель продолжают дешеветь

В пятницу, 26 июня, на украинских автозаправочных станциях продолжили снижаться почти все виды топлива. Ощутимее изменились ценники на автомобильный газ и дизельное топливо. Об этом сообщает «Минфин» со ссылкой на данные Консалтинговой группы «А-95».