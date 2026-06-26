К закрытию межбанка в пятницу, 26 июня, курс доллара снизился на 9 копеек в покупке и на 10 копеек в продаже, евро подорожал на 11 копеек в покупке и на 10 копеек в продаже.
Доллар на межбанке подешевел, евро — подорожал
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Открытие 26 июня
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Закрытие 26 июня
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Изменения
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44,86/44,90
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44,77/44,80
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9/10
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51,03/51,07
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51,14/51,17
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11/10
Валютный рынок
На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 44,62−45,12 грн. Евро покупают за 50,82 грн, а продают за 51,47 грн.
По данным валютного аукциона, в обменниках доллар торгуется за 44,95−44,98, евро — 51,35−51,50 грн.
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Источник: Минфин
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