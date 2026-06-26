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26 июня 2026, 15:28 Читати українською

Украинцы в ЕС: новая реальность беженства и главные факторы, влияющие на миграцию

Украинцы за границей продолжают адаптироваться, однако настроения по возвращению домой существенно изменяются. Как изменилась динамика выезда и какие факторы заставляют наших сограждан оставаться в странах ЕС? Об этом говорится в основательном исследовании Центра Экономической Стратегии: Украинские беженцы после четырех лет за границей. Пятая волна исследования .

Украинцы за границей продолжают адаптироваться, однако настроения по возвращению домой существенно изменяются.

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По состоянию на январь 2026 года количество находящихся за рубежом украинских беженцев стабилизировалось на уровне 5,6 миллиона человек.

По данным ООН, из этого общего количества 1,3 миллиона украинцев стали беженцами на территории россии или Беларуси.

Хотя интенсивность выезда значительно замедлилась по сравнению с первыми годами вторжения, процесс остается динамическим из-за продолжающихся рисков безопасности.

Основные демографические характеристики потока также претерпели определенные изменения:

  1. Возрастная структура. Молодежь до 35 лет составляет более половины всех беженцев (56%). В то же время наблюдается тенденция частичного возвращения старшего поколения (45+ лет).
  2. Гендерный состав. Большинство беженцев — это взрослые женщины (40%). Доля мужчин несколько выросла за год — до 29%.
  3. Дети. Дети и подростки до 18 лет составляют 31% от общего числа находящихся за границей.

География украинского беженства остается достаточно концентрированной, а страны-лидеры с 2024 года сохраняют свои позиции как основные центры тяготения наших граждан.

Наибольшая часть беженцев сосредоточена в таких государствах:

  1. Германия: 22,9% всех украинских беженцев. Эту страну чаще выбирает молодежь до 35 лет.

  2. Польша: 19,5% от общего количества. Эта страна наиболее привлекательна для беженцев в возрасте 35−49 лет.

  3. Чехия: 7,5%. Она остается весомым центром из-за близости к Украине и доступности рынка труда.

  4. Канада и США: 5,8% и 4,7% соответственно, что подчеркивает глобальный характер рассеяния украинцев.

  5. Испания: 4,7%, что делает ее одним из ключевых южных направлений для наших граждан.

Анализ настроений беженцев свидетельствует о тенденции к «оседанию». Хотя горизонт планирования остается размытым, исследователи выделяют четкие группы в зависимости от намерений возвращения.

Согласно исследованию ЦЭС, решение о будущем базируется на трех основных сценариях:

  1. Склонны к возвращению (43%): Это группа, которая планирует вернуться, однако их намерения сильно зависят от ситуации в Украине.

  2. Не намерены возвращаться (36%): Респонденты, уже сейчас склоняющиеся к тому, чтобы остаться в странах пребывания навсегда, аргументируя это лучшими перспективами для детей и интеграцией.

  3. Неопределенные (21%): Группа, пока не принявшая окончательного решения и рассматривающая вариант жизни на две страны, позволяющая детям учиться в безопасности за рубежом, а взрослым — периодически посещать Украину.

По расчетам ЦЭС, после окончания войны в Украину вернутся только 1,6 млн беженцев. За границей (без учета росии и Беларуси) останутся 2,7 млн.

Аналитика ЦЭС подчеркивает: чем дольше идет война, тем сложнее будет вернуть наших граждан.

Правительственная стратегия должна фокусироваться не только на призывах, но и на создании условий, прежде всего безопасности и экономических, которые убедит украинцев, что дома их будущее будет не менее стабильным, чем в Европе.

Читайте также: Евростат: количество украинцев со статусом защиты в ЕС продолжает расти. Где больше всего

Автор:
Ярослава Крамаренко
Ярослава Крамаренко
Пишет на темы: цифровые технологии, блокчейн, AI, криптовалюты и регуляции на финансовых рынках.
Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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The Корупціонер Потужненко
The Корупціонер Потужненко
26 июня 2026, 16:03
#
Тільки слабоумні будуть повертатися в україну
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