Погашение кредитов принесло больше всего средств банкам в ликвидации в мае — ФГВФЛ

В мае 2026 года на счета банков, находящихся в процессе ликвидации под управлением Фонда гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ), поступило 62,2 млн. грн. Об этом сообщает пресс-служба Фонда.

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Основным источником финансовых поступлений в прошлом месяце стал возврат кредитных средств, в то время как общая сумма сборов с начала года уже перевалила за миллиард гривен.

Откуда поступали средства в мае

Погашение кредитов обеспечило львиную долю поступлений — 32,2 млн грн. При этом большая часть этой суммы, а именно 28,4 млн грн, была выплачена заемщиками в рамках программ реструктуризации долгов.

Ценные бумаги принесли ликвидированным финучреждениям 10,6 млн грн дохода.

Продажа активов банков и сдача недвижимости или другого имущества в аренду дали одинаковые результаты — по 4,1 млн. грн. от каждого направления.

Остальные источники обеспечили дополнительные 11,2 млн грн.

Топ-3 банка по объемам майских поступлений

Лидерами по сумме поступлений на 1 июня 2026 года стали:

МР Банк — 18,0 млн грн.

Мотор-Банк" — 10,5 млн грн;

Укрстройинвестбанк — 9,9 млн грн.

В течение января-мая 2026 года поступления в ликвидируемые Фондом гарантирования банки составили более 1,37 млрд грн.

В Фонде напомнили, что все средства, полученные от управления и продажи ликвидируемых активов банков, имеют четкое целевое назначение. Они направляются на удовлетворение требований кредиторов этих учреждений в очередности, определенной статьей 52 закона Украины «О системе гарантирования вкладов физических лиц».