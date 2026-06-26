В мае 2026 года на счета банков, находящихся в процессе ликвидации под управлением Фонда гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ), поступило 62,2 млн. грн. Об этом сообщает пресс-служба Фонда.
Погашение кредитов принесло больше всего средств банкам в ликвидации в мае — ФГВФЛ
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Основным источником финансовых поступлений в прошлом месяце стал возврат кредитных средств, в то время как общая сумма сборов с начала года уже перевалила за миллиард гривен.
Откуда поступали средства в мае
- Погашение кредитов обеспечило львиную долю поступлений — 32,2 млн грн. При этом большая часть этой суммы, а именно 28,4 млн грн, была выплачена заемщиками в рамках программ реструктуризации долгов.
- Ценные бумаги принесли ликвидированным финучреждениям 10,6 млн грн дохода.
- Продажа активов банков и сдача недвижимости или другого имущества в аренду дали одинаковые результаты — по 4,1 млн. грн. от каждого направления.
- Остальные источники обеспечили дополнительные 11,2 млн грн.
Топ-3 банка по объемам майских поступлений
Лидерами по сумме поступлений на 1 июня 2026 года стали:
- МР Банк — 18,0 млн грн.
- Мотор-Банк" — 10,5 млн грн;
- Укрстройинвестбанк — 9,9 млн грн.
В течение января-мая 2026 года поступления в ликвидируемые Фондом гарантирования банки составили более 1,37 млрд грн.
В Фонде напомнили, что все средства, полученные от управления и продажи ликвидируемых активов банков, имеют четкое целевое назначение. Они направляются на удовлетворение требований кредиторов этих учреждений в очередности, определенной статьей 52 закона Украины «О системе гарантирования вкладов физических лиц».
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