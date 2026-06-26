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26 июня 2026, 12:43 Читати українською

В Украине готовятся к запуску открытого банкинга: когда ждать и как защитят данные клиентов

Практически вся банковская система Украины готова открыть свои API в августе-сентябре 2026 года. Об этом в интервью интернет-порталу PaySpace Magazine рассказал заместитель главы Национального банка Украины Алексей Шабан.

В Украине готовятся к запуску открытого банкинга: когда ждать и как защитят данные клиентов

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По его словам, комплексное регулирование открытого банкинга было введено еще в 2025 году, когда НБУ принял пакет нормативно-правовых актов, а финучреждения разработали стандарты открытых API для счетов физических лиц и ФЛП. В настоящее время на рынке идет финализация спецификаций для счетов юридических лиц.

Технологическая готовность

На сегодняшний день рынок уже демонстрирует практическую готовность к внедрению технологии, а также зафиксированы первые транзакции в рамках открытого банкинга.

Авторизацию НБУ на предоставление нефинансовых платежных услуг (инициирование платежных операций и предоставление сведений со счетов) уже получили три финучреждения:

Кроме того, регулятор согласовал условия работы для двух технологических операторов — Украинского процессингового центра и компании «ТАС ЛИНК». Поскольку спецификации были разработаны участниками платежного рынка почти год назад, у банков было достаточно времени для постепенной настройки своих информационных систем.

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Безопасность

Шабан особо подчеркнул, что экосистема открытого банкинга полностью исключает несанкционированный доступ к средствам или информации клиентов. Она базируется на четких принципах безопасности.

Любой доступ к сведениям о счете или инициировании платежа возможен исключительно по личной инициативе клиента. Пользователь сам выбирает, какому именно поставщику услуг открыть данные, и может в любой момент отозвать это согласие.

Получать данные или инициировать платежи могут только компании, прошедшие авторизацию НБУ, внесенные в официальный реестр платежной инфраструктуры и соответствующие цифровые сертификаты. При каждом запросе банк должен проверять эти сертификаты.

Пользователь может в любое время отозвать ранее данное согласие. Обмен информацией между финучреждениями происходит по строгим протоколам безопасности, установленным действующим законодательством Украины.

Что такое API

API (интерфейс прикладного программирования) — это мост или посредник между программами. Он позволяет разным приложениям «общаться» между собой и обмениваться данными, даже если они написаны на разных языках программирования и работают на разных устройствах.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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