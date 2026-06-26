Курс валют 26 июня: доллар в банках подешевел на 12 копеек

В пятницу, 26 июня, на наличном рынке средний курс доллара снизился на 12 копеек в покупке и на 4 копейки в продаже. Евро подорожал на 1 копейку в покупке и на 2 копейки в продаже.

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Валютный рынок

Средний курс доллара в обменных пунктах не изменился в покупке и продаже. Евро подорожал на 5 копеек в покупке и продаже.

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 44,51−45,17 грн. Евро покупают за 50,77 грн, а продают за 51,44 грн.

По данным валютного аукциона, в обменниках доллар торгуется за 44,95−45,00, евро — 51,30−51,50 грн.

Межбанк открылся в диапазоне 44,86−44,90 грн/$. Торги по евро проходят на уровне 51,03−51,07 грн/евро.

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