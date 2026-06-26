На полях конференции Ukraine Recovery Conference в Гданьске Украина подписала два энергетических соглашения. Первый вице-премьер и министр энергетики Денис Шмигаль сообщил об этом в своем телеграмм-канале. ЕБРР выделяет 90 млн евро на защиту подстанций и формирование резервов Укрэнерго, а Литва перечислит 4 млн евро на солнечные панели.
€90 млн от ЕБРР и €4 млн от Литвы: Украина получает новое финансирование для энергосистемы
► Подписывайтесь на телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости
На что пойдут деньги для Укрэнерго
Укрэнерго направит полученные ресурсы на три направления:
- восстановление сетевой инфраструктуры;
- строительство защитных сооружений вокруг критических объектов;
- закупку резервного оборудования.
Отдельно в рамках соглашения профинансируется реконструкция трех крупных подстанций 330 кВ и строительство новой подстанции на западе Украины.
Последняя стратегически важна, ведь именно запад страны является основным транзитным узлом для импорта электроэнергии из ЕС и имеет меньшую концентрацию повреждений по сравнению с востоком.
Соглашение подписано на полях конференции во время встречи первого вице-премьера Дениса Шмыгаля и президентки ЕБРР Одиль Рено-Бассо.
Литва спонсирует солнечные панели для школ и больниц
Параллельно во время URC2026 Денис Шмигаль подписал с министром энергетики Литвы Жигимантасом Уайчюнасом «Совместную декларацию об усилении сотрудничества в сфере энергетической устойчивости».
Литва выделит €4 млн на установку солнечных панелей и систем хранения энергии в украинских школах и больницах. Это продолжение программы «Луч надежды»: благодаря уже переданному литовскому оборудованию шесть украинских медицинских учреждений имеют собственную генерацию, еще одно на стадии технического проектирования.
Помимо нового финансирования Литва продолжает поставлять трансформаторы, генераторы и запчасти для оперативного ремонта инфраструктуры. Демонтированное оборудование из Вильнюсской ТЭЦ и Игналинской АЭС уже используется в Украине для восстановительных работ.
Читайте также: ЕБРР и ЕС откроют для украинского бизнеса доступ к 2 млрд евро кредитов
Комментарии - 1