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26 июня 2026, 10:00 Читати українською

€90 млн от ЕБРР и €4 млн от Литвы: Украина получает новое финансирование для энергосистемы

На полях конференции Ukraine Recovery Conference в Гданьске Украина подписала два энергетических соглашения. Первый вице-премьер и министр энергетики Денис Шмигаль сообщил об этом в своем телеграмм-канале. ЕБРР выделяет 90 млн евро на защиту подстанций и формирование резервов Укрэнерго, а Литва перечислит 4 млн евро на солнечные панели.

На полях конференции Ukraine Recovery Conference в Гданьске Украина подписала два энергетических соглашения.

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На что пойдут деньги для Укрэнерго

Укрэнерго направит полученные ресурсы на три направления:

  • восстановление сетевой инфраструктуры;
  • строительство защитных сооружений вокруг критических объектов;
  • закупку резервного оборудования.

Отдельно в рамках соглашения профинансируется реконструкция трех крупных подстанций 330 кВ и строительство новой подстанции на западе Украины.

Последняя стратегически важна, ведь именно запад страны является основным транзитным узлом для импорта электроэнергии из ЕС и имеет меньшую концентрацию повреждений по сравнению с востоком.

Соглашение подписано на полях конференции во время встречи первого вице-премьера Дениса Шмыгаля и президентки ЕБРР Одиль Рено-Бассо.

Литва спонсирует солнечные панели для школ и больниц

Параллельно во время URC2026 Денис Шмигаль подписал с министром энергетики Литвы Жигимантасом Уайчюнасом «Совместную декларацию об усилении сотрудничества в сфере энергетической устойчивости».

Литва выделит €4 млн на установку солнечных панелей и систем хранения энергии в украинских школах и больницах. Это продолжение программы «Луч надежды»: благодаря уже переданному литовскому оборудованию шесть украинских медицинских учреждений имеют собственную генерацию, еще одно на стадии технического проектирования.

Помимо нового финансирования Литва продолжает поставлять трансформаторы, генераторы и запчасти для оперативного ремонта инфраструктуры. Демонтированное оборудование из Вильнюсской ТЭЦ и Игналинской АЭС уже используется в Украине для восстановительных работ.

Читайте также: ЕБРР и ЕС откроют для украинского бизнеса доступ к 2 млрд евро кредитов

Автор:
Ярослава Крамаренко
Ярослава Крамаренко
Пишет на темы: цифровые технологии, блокчейн, AI, криптовалюты и регуляции на финансовых рынках.
Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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The Корупціонер Потужненко
The Корупціонер Потужненко
26 июня 2026, 10:21
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Всі ж розуміють, що за виключенням 90 мільярдів із заморожених рос активів, нам країни гроші дають не за гарні очі і ніхто з цих країн меценацтвом на гроші їх платників податків займатися не буде? Ну тобто, абсолютно кожній країні, котра нам як завгодно допомагає або надає гроші - ми щось пообіцяли, про щось домовилися, бо ніхто не буде надавати гроші на умовах «ну у нас війна, нам важко, ми не все ще вкрали, надайте нам гроші якісь, ну будь-ласка».
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