€90 млн от ЕБРР и €4 млн от Литвы: Украина получает новое финансирование для энергосистемы

Параллельно во время URC2026 Денис Шмигаль подписал с министром энергетики Литвы Жигимантасом Уайчюнасом «Совместную декларацию об усилении сотрудничества в сфере энергетической устойчивости».

Литва выделит €4 млн на установку солнечных панелей и систем хранения энергии в украинских школах и больницах. Это продолжение программы «Луч надежды»: благодаря уже переданному литовскому оборудованию шесть украинских медицинских учреждений имеют собственную генерацию, еще одно на стадии технического проектирования.

Помимо нового финансирования Литва продолжает поставлять трансформаторы, генераторы и запчасти для оперативного ремонта инфраструктуры. Демонтированное оборудование из Вильнюсской ТЭЦ и Игналинской АЭС уже используется в Украине для восстановительных работ.

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