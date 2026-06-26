НКЦБФР изменила порядок согласования руководителей брокеров, бирж и управляющих компаний

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Новые требования касаются руководителей, членов органов управления, внутренних аудиторов, комплаенс- и риск-менеджеров, а также ответственных за финансовый мониторинг у брокеров, бирж, управляющих компаний, депозитариев и других участников товарных рынков, кроме банков.

Отдельно прописаны правила для временно исполняющих обязанности.

Как будет проходить проверка

Тестирование будет проводить независимый Центр на базе Агентства по развитию инфраструктуры фондового рынка Украины .

Тест состоит из четырех разделов:

Базовые знания по экономике и финансам Этические нормы деятельности на рынках капитала Специальное законодательство Практические умения и навыки

Тех, кто успешно сдал тест, Комиссия может дополнительно пригласить на собеседование. На интервью будут оцениваться практические опыты, способность выявлять риски и принимать решения в нестандартных ситуациях, а также обстоятельства, касающиеся деловой репутации.

Контроль после согласования

Комиссия также детализировала основания для выборочного контроля уже согласованных работников. Если возникнут сомнения в добродетели человека или его деловой репутации, согласование может быть отменено.

То есть, прохождение проверки не является одноразовой формальностью, ведь Комиссия оставляет за собой право пересмотреть решение в любой момент, если появятся основания для сомнений.

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