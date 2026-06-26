«Золотой купол»: Пентагон инвестирует в триллионный зонтик от гиперзвуковых угроз

Министерство обороны США подтвердило первые успешные испытания системы «Золотой купол». Это масштабная сеть из спутников, сенсоров и перехватчиков, призванная закрыть небо над Северной Америкой от любых угроз. Это касается как обычных дронов, так и гиперзвуковых ракет, которые пока не способна остановить ни одна существующая система ПВО. Об этом сообщил News Week .

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Министр обороны Пит Гегсет лично наблюдал за тестом, где компьютерные системы самостоятельно без вмешательства человека мгновенно вычислили и нейтрализовали группу «враждебных целей». Помимо классических ракет, Пентагон испытал лазерное оружие, уничтожающее цели мощным сфокусированным лучом.

Подобные решения еще недавно считались фантастикой, но теперь они переходят в фазу реальных боевых тестов.

История создания системы

Идея «Золотого купола» родилась как ответ на успехи России и Китая в разработке гиперзвукового оружия. Такие ракеты маневрируют на скоростях, в пять раз превышающих скорость звука, поэтому стандартные радары их просто не видят.

Президент Дональд Трамп называет этот проект наследником «Звездных войн» и настаивает на завершении разработки до конца своего президентского срока.

Хотя концепция часто сравнивается с известным израильским «Железным куполом», американская система работает иначе. Если израильская технология ориентирована на ракеты малой дальности, то «Золотой купол» должен стать глобальным «зонтиком» для перехвата более быстрых и более мощных целей еще на ранних этапах их полета.

Технические особенности «Золотого купола»

Вместо создания отдельных «бункеров» обороны акцент был сделан на создании единого масштабируемого пространства, покрывающего ключевые стратегические объекты.

Система сочетает в себе:

Интеллектуальное распознавание. Мгновенный анализ того, что именно летит в вашем направлении — невинная птица или боевой дрон.

Упругость реагирования. Выбор оптимального средства уничтожения в зависимости от типа цели.

Масштабируемость. Возможность защищать как небольшие зоны, так и регионы.

Однако главная интрига заключается не в технологиях, а в цене. Это без преувеличения один из самых дорогих проектов в истории обороны США. Бюджетное управление Конгресса оценивает стоимость полного развертывания системы в 1,2 триллиона долларов.

Администрация уже запросила Конгресс на получение этих денег на 2027 год. Даже для американской экономики это цифры космического масштаба.

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