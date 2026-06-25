В Украине обновили правила бронирования: кто может потерять право на отсрочку

Министерство экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины пересмотрело критерии определения предприятий, имеющих важное значение для национальной экономики. Об этом говорится в приказе Министерства экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины № 6954.

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Что изменилось для аграриев

Минимальная площадь обрабатываемых угодий для агропредприятий увеличилась вдвое — с 500 до 1000 га. Порог годового дохода также удвоили: раньше хватало 20 млн грн, теперь требуется 40 млн грн.

В то же время отменили два предыдущих подкритерия: уплата НДФЛ от 324 тыс. грн в квартал больше не учитывается, а получить статус благодаря владению 90% капитала других критически важных предприятий — теперь невозможно.

Вместо этого ввели новое обязательное требование — копия налогового расчета с подтверждением от контролирующего органа.

Лесные хозяйства — требования выросли в пять раз

Площадь постоянного пользования землей для лесхозов увеличилась с 500 до 2500 га. Альтернативный критерий по количеству застрахованных работников снизили с 15 до 10 человек, но теперь к нему обязательно добавляется финансовое условие — годовой доход от 10 млн грн. Ранее такого требования для лесного хозяйства не было.

Из перечня профильных КВЭД в этой отрасли исключили охоту, инжиниринг, геологию и отдельные виды образования.

Новые требования к заработной плате

Ранее таких критериев не существовало, теперь они являются обязательными:

предприятия с более чем 50 работниками — средняя заработная плата не ниже средней по стране за последний год, умноженная на коэффициент 2;

от 20 работников — коэффициент 3;

постоянные представительства нерезидентов — также коэффициент 3 (ранее был коэффициент 2).

Для предприятий, работающих в трёх и более областях, ввели два обязательных условия: штат от 10 человек и уплата налогов и единого социального взноса (кроме таможенных) от 24 тысяч гривен по каждой из областей за последние три месяца.

Компании, производящие технику и оборудование украинского производства, могут получить статус критически важных — если их продукция включена в перечень Минэкономики и частично компенсируется из бюджета.

Какие нормы остались без изменений

Ряд критериев не изменился. Критически важными, как и ранее, считаются предприятия, которые: