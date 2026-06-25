В Украине обновили правила бронирования: кто может потерять право на отсрочку

Министерство экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины пересмотрело критерии определения предприятий, имеющих важное значение для национальной экономики. Об этом говорится в приказе Министерства экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины № 6954.
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Что изменилось для аграриев
Минимальная площадь обрабатываемых угодий для агропредприятий увеличилась вдвое — с 500 до 1000 га. Порог годового дохода также удвоили: раньше хватало 20 млн грн, теперь требуется 40 млн грн.
В то же время отменили два предыдущих подкритерия: уплата НДФЛ от 324 тыс. грн в квартал больше не учитывается, а получить статус благодаря владению 90% капитала других критически важных предприятий — теперь невозможно.
Вместо этого ввели новое обязательное требование — копия налогового расчета с подтверждением от контролирующего органа.
Лесные хозяйства — требования выросли в пять раз
Площадь постоянного пользования землей для лесхозов увеличилась с 500 до 2500 га. Альтернативный критерий по количеству застрахованных работников снизили с 15 до 10 человек, но теперь к нему обязательно добавляется финансовое условие — годовой доход от 10 млн грн. Ранее такого требования для лесного хозяйства не было.
Из перечня профильных КВЭД в этой отрасли исключили охоту, инжиниринг, геологию и отдельные виды образования.
Новые требования к заработной плате
Ранее таких критериев не существовало, теперь они являются обязательными:
- предприятия с более чем 50 работниками — средняя заработная плата не ниже средней по стране за последний год, умноженная на коэффициент 2;
- от 20 работников — коэффициент 3;
- постоянные представительства нерезидентов — также коэффициент 3 (ранее был коэффициент 2).
Для предприятий, работающих в трёх и более областях, ввели два обязательных условия: штат от 10 человек и уплата налогов и единого социального взноса (кроме таможенных) от 24 тысяч гривен по каждой из областей за последние три месяца.
Компании, производящие технику и оборудование украинского производства, могут получить статус критически важных — если их продукция включена в перечень Минэкономики и частично компенсируется из бюджета.
Какие нормы остались без изменений
Ряд критериев не изменился. Критически важными, как и ранее, считаются предприятия, которые:
- получают государственные гранты;
- оказывают услуги Минэкономики по договорам сроком от 6 месяцев;
- находятся в сфере управления министерства или государство является их единственным учредителем;
- проводят экспертизу нормативно-правовых актов в сфере экономики или внешнеэкономической деятельности;
- являются участниками индустриального парка;
- осуществляют деятельность в трех или более областях Украины;
- заключили инвестиционные договоры со значительными инвестициями в сфере переработки/производства биогаза или биометана/добычи и переработки полезных ископаемых.
Комментарии - 1
І ще що кидається в очі, головне, бронювати дозволяють великим холдингам, лендлордам, що тепер мають володіти вже не 500, а 1000 чи 2500 гектарів, ще й оборот для агропідприємства тепер не 20, а 40 млн. Олігархи зробили бронювання для своїх підприємств. Свій до свого по своє… А решта мають платити мафії і теж буде бронювання, в Києві масово платять по 20 тис. на місяць, казала людина, яка працює на будівельній фірмі. Перевершили монгольське іго. Це не десятина, 20 тис. це для багатьох майже вся зарплата. Людина потрапляє, фактично, у рабство, зараз підвищать проїзд, в кого машина, вже відчув на бензині (хоч нафта і дешевшає, але не для нас), і це вже буде безкоштовна робота, рабство, всю зарплату конкретний електрик на будівельній фірмі буде віддавати мафії до кишені, аби не потрапити у Скелю на катування.
«мають держгранти» Це оті всі центри вивчення центрів вивчення статегічних комунікацій?