Гданьск стал площадкой для большой инвестиционной игры: что презентует Свириденко

В Гданьске началась пятая конференция по вопросам восстановления Украины (URC). Это не только форум для дискуссий, но и площадка, где фиксируются конкретные договоренности, подписываются соглашения и привлекается финансирование для восстановления страны. Правительственная делегация подготовила ряд ключевых инициатив, стимулирующих экономику. Об этом рассказывает Forbes-Украина .
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Ключевые инициативы правительства включают следующие шаги:
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Запуск программы «Промышленный Рамштайн» для оснащения украинских производителей оборудованием.
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Подписание документов с Еврокомиссией на сумму более 250 млн евро для снижения рисков в оборонной сфере.
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Привлечение $5 млн от Google для цифровых проектов, в том числе платформы «Горизонт» для поиска работы.
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Сотрудничество с холдингом VEON (Собственник Киевстара) для создания национального ШИ-центра обработки данных.
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Заключение второго соглашения внутри Украинско-американского инвестиционного фонда для добычи критических материалов.
Отдельный упор конференции посвящен привлечению средств для регионов и приватизации. Более 80 украинских компаний, в том числе ДТЭК, «Нафтогаз» и «Эпицентр», представят собственные кейсы. Фонд госимущества выставил на продажу 20 объектов, включая Ocean Plaza и Николаевский глиноземный завод.
Министерство развития общин и территорий ставит целью привлечь €1,5 млрд через следующие проекты:
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компенсации за разрушенное жилье в рамках программы «Восстановление» (€200 млн);
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создание социального жилья для ветеранов и уязвимых категорий населения (€160 млн);
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гранты и инвестиции для развития сообщества (€83 млн и €212 млн соответственно);
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подписание 40 соглашений и локальных меморандумов между регионами и международными партнерами.
Кроме указанных инициатив, участники конференции представляют более 30 проектов государственно-частного партнерства. Они охватывают модернизацию портов, развитие логистических коридоров и обновление пограничной инфраструктуры, что критически важны для экспортного потенциала Украины.
Напоминаем, что Украина по итогам URC-2025 в Риме привлекла около 11 млрд евро.
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