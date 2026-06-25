Гданьск стал площадкой для большой инвестиционной игры: что презентует Свириденко

В Гданьске началась пятая конференция по вопросам восстановления Украины (URC). Это не только форум для дискуссий, но и площадка, где фиксируются конкретные договоренности, подписываются соглашения и привлекается финансирование для восстановления страны. Правительственная делегация подготовила ряд ключевых инициатив, стимулирующих экономику. Об этом рассказывает Forbes-Украина .

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Ключевые инициативы правительства включают следующие шаги:

Запуск программы «Промышленный Рамштайн» для оснащения украинских производителей оборудованием. Подписание документов с Еврокомиссией на сумму более 250 млн евро для снижения рисков в оборонной сфере. Привлечение $5 млн от Google для цифровых проектов, в том числе платформы «Горизонт» для поиска работы. Сотрудничество с холдингом VEON (Собственник Киевстара) для создания национального ШИ-центра обработки данных. Заключение второго соглашения внутри Украинско-американского инвестиционного фонда для добычи критических материалов.

Отдельный упор конференции посвящен привлечению средств для регионов и приватизации. Более 80 украинских компаний, в том числе ДТЭК, «Нафтогаз» и «Эпицентр», представят собственные кейсы. Фонд госимущества выставил на продажу 20 объектов, включая Ocean Plaza и Николаевский глиноземный завод.

Министерство развития общин и территорий ставит целью привлечь €1,5 млрд через следующие проекты:

компенсации за разрушенное жилье в рамках программы «Восстановление» (€200 млн);

создание социального жилья для ветеранов и уязвимых категорий населения (€160 млн);

гранты и инвестиции для развития сообщества (€83 млн и €212 млн соответственно);

подписание 40 соглашений и локальных меморандумов между регионами и международными партнерами.

Кроме указанных инициатив, участники конференции представляют более 30 проектов государственно-частного партнерства. Они охватывают модернизацию портов, развитие логистических коридоров и обновление пограничной инфраструктуры, что критически важны для экспортного потенциала Украины.

Напоминаем, что Украина по итогам URC-2025 в Риме привлекла около 11 млрд евро.