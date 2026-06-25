Национальный банк Украины установил на 26 июня 2026 официальный курс гривны на уровне 44,9229 грн/$. Таким образом по сравнению с предыдущим банковским днем НБУ снизил курс гривны на 6 копеек.
Доллар подорожал на 6 копеек: НБУ установил курсы валют на пятницу
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Курс доллара
На пятницу НБУ установил курс доллара на уровне 44,92 грн, что на 6 копеек больше чем в четверг (44,86 грн).
Исторический максимум доллара: 44,97 грн (11.06.26).
Курс евро
В то же время курс евро на пятницу установлен на отметке — 50,92 грн, что на 4 копейки больше, чем в четверг (50,88 грн).
Исторический максимум евро: 52,03 грн (16.06.26).
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Источник: Минфин
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