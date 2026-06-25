Нидерланды меняют правила приема беженцев с июля 2026 года

Правительство Нидерландов приняло решение о реформировании порядка финансирования приема беженцев на муниципальном уровне. Изменения вступят в силу 1 июля 2026 года и предусматривают переход к централизованной модели, которая заменит несколько параллельных схем, действующих в настоящее время, пишет Visitukraine.

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Почему Нидерланды меняют систему финансирования беженцев

На сегодняшний день муниципалитеты Нидерландов получают средства на прием беженцев по нескольким разным схемам. Отдельные правила финансирования действуют для украинских беженцев, отдельные — для просителей убежища, еще отдельные — для лиц, уже имеющих статус проживания. Такая раздробленность затрудняет планирование ресурсов на местном уровне и снижает эффективность использования имеющейся инфраструктуры.

Реформа направлена на то, чтобы сделать финансовую систему более стабильной и предсказуемой для местных властей.

Что предусматривает новая единая модель?

Все существующие схемы будут объединены в одну централизованную систему финансирования. Она будет распространяться на все категории лиц, находящихся под защитой, независимо от их статуса.

Основные изменения в рамках реформы:

введение единой системы финансирования вместо нескольких параллельных;

компенсация фактических расходов муниципалитетов — на жилье, содержание и обустройство;

возможность планировать финансирование на несколько лет вперед;

дополнительное покрытие административных расходов, связанных с приемом беженцев.

Как изменения повлияют на работу муниципалитетов?

Единая модель даст муниципалитетам больше гибкости в использовании жилищного фонда и центров размещения. Местные власти смогут направлять имеющиеся ресурсы на нужды различных категорий беженцев без привязки к отдельным программам финансирования. Это позволит избегать простоя мест и эффективнее распределять мощности.

Переход к новой системе будет происходить постепенно. С 1 июля по 31 декабря 2026 года старая и новая модели будут функционировать параллельно. Такой подход дает муниципалитетам время на адаптацию и должен предотвратить сбои в процессе финансирования.