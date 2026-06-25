НБУ обновил список бенчмарк-ОВГЗ: банкам дали больше инструментов для выполнения резервных требований

Национальный банк обновляет перечень бенчмарк-облигаций внутреннего государственного займа, за счет которых банки могут покрывать часть объема обязательных резервов. Об этом говорится в сообщении регулятора.

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Обновление перечня

Так, с 25 июня 2026 года:

из перечня бенчмарк-ОВДП исключены ОВДП с идентификационным номером UA4000227490 в связи с их плановым погашением 18 февраля 2026 года в полном объеме;

зато в перечень бенчмарк-ОВДП добавлены ОВДП с идентификационным номером UA4000239057, первое размещение которых Министерство финансов Украины осуществило 9 июня 2026 года.

Как работает механизм «бенчмарков»

Согласно правилам НБУ, банки обязаны хранить определённую сумму средств (резервы) на своём счёте в центробанке в качестве гарантии ликвидности. Однако регулятор позволяет банкам формировать до 60 % этого объёма не «живыми» деньгами, а именно за счёт определённых перечнём ОВГЗ.

Обновленный список

С 25 июня 2026 года он содержит 20 выпусков ценных бумаг, а именно: UA4000228043, UA4000228381, UA4000228811, UA4000229116, UA4000232177, UA4000232607, UA4000232615, UA4000232896, UA4000232912, UA4000233613, UA4000234140, UA4000234553, UA4000234934, UA4000235642, UA4000236418, UA4000236632, UA4000237564, UA4000238844, UA4000238984 и новый UAUA4000239057.

Что это дает банковской системе

Эффективность ликвидности: банки могут получать доход по облигациям вместо того, чтобы держать средства на расчетном счете под 0% или по низким ставкам.

Сглаживание колебаний: обязательные резервы помогают системе легче переносить непредсказуемые изменения на рынке.

Ограничение «свободных денег»: инструмент помогает НБУ регулировать объем свободной гривны в системе, что сдерживает давление на валютный рынок и инфляцию.