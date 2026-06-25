В четверг, 25 июня, на украинских АЗС снизились цены на дизельное топливо и автогаз, в то время как стоимость бензина А-95 осталась без изменений. Об этом сообщает «Минфин» со ссылкой на данные Консалтинговой группы «А-95».
Цены на топливо в Украине 25 июня: дизель подешевел на 85 копеек
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Средние цены на горючее
Динамика изменения стоимости горючего за последние сутки выглядит следующим образом:
- Бензин А-95 премиум подешевел на 51 копейку до 78,23 грн/л.
- Бензин А-95 не изменился в цене за последние сутки. Его средняя стоимость составляет 74,63 грн/л.
- Бензин А-92 стал единственной позицией, продемонстрировавшей минимальный рост — цена прибавила 2 копейки и зафиксировалась на уровне 68,85 грн/л.
- Дизельное топливо подешевело на 85 копеек до 77,17 грн/л.
- Автомобильный газ подешевел на 34 копейки до 41,64 грн/л.
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Цены АЗС на топливо и автогаз
Источник: Минфин
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