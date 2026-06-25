Amazon инвестирует дополнительные $13 миллиардов в развитие ИИ в Индии

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Пресейлы
Аирдропы
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыАирдропыКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыАирдропыКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

25 июня 2026, 18:33 Читати українською

Amazon инвестирует дополнительные $13 миллиардов в развитие ИИ в Индии

Американская компания Amazon увеличила объем планируемых инвестиций в Индию на $13 миллиардов. Цель этого шага — ускорить развертывание инфраструктуры для искусственного интеллекта и облачных вычислений в наиболее густонаселенной стране мира. Об этом сообщает Bloomberg.

Amazon инвестирует дополнительные $13 миллиардов в развитие ИИ в Индии

► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Новые финансовые вливания будут направлены на расширение мощностей дата-центров Amazon Web Services (AWS) в Мумбаи и Хайдарабаде. Кроме того, гигант электронной коммерции планирует уже в этом году открыть в Индии более 20 новых сортировочных центров и более 100 станций доставки.

Ранее Amazon уже обязалась инвестировать в индийский рынок более $35 млрд к 2030 году, присоединившись к другим мировым технологическим лидерам, которые соревнуются за возможности в стремительно цифровизируемой стране. Буквально в среду компания объявила, что существенно расширит географию своего сервиса экспресс-доставки Amazon Now, охватив новые индийские города и города.

В настоящее время генеральный директор Amazon Энди Джасси находится в Индии с официальным визитом, где встречается с предпринимателями, сотрудниками компании и руководством страны, в том числе с премьер-министром Нарендрой Моди. Это первый визит Джасси в должности CEO, лишний раз подчеркивающий статус Индии как ключевого рынка роста, особенно сейчас, когда бум ИИ подогревает спрос на услуги дата-центров.

Несмотря на это, позиции компании в секторе электронной коммерции в стране с населением 1,4 миллиарда человек пока уступают платформе Flipkart (принадлежит Walmart). А на рынке мгновенной доставки, который сейчас зарождается, Amazon отстает от местных конкурентов, таких как Blinkit от компании Eternal Ltd. Именно поэтому технологический гигант из Сиэтла делает мощный и скоординированный рывок, чтобы догнать лидеров в сегменте быстрой коммерции (quick commerce).

Читайте также: Amazon не планирует становиться плательщиком НДС в Украине

Инвестиции в Индию

По подсчетам Amazon, общий объем ее кумулятивных инвестиций в Индию за период с 2010 по 2030 год теперь должен превысить $88 миллиардов.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 3 незарегистрированных посетителя.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами