Amazon инвестирует дополнительные $13 миллиардов в развитие ИИ в Индии

Американская компания Amazon увеличила объем планируемых инвестиций в Индию на $13 миллиардов. Цель этого шага — ускорить развертывание инфраструктуры для искусственного интеллекта и облачных вычислений в наиболее густонаселенной стране мира. Об этом сообщает Bloomberg.

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Новые финансовые вливания будут направлены на расширение мощностей дата-центров Amazon Web Services (AWS) в Мумбаи и Хайдарабаде. Кроме того, гигант электронной коммерции планирует уже в этом году открыть в Индии более 20 новых сортировочных центров и более 100 станций доставки.

Ранее Amazon уже обязалась инвестировать в индийский рынок более $35 млрд к 2030 году, присоединившись к другим мировым технологическим лидерам, которые соревнуются за возможности в стремительно цифровизируемой стране. Буквально в среду компания объявила, что существенно расширит географию своего сервиса экспресс-доставки Amazon Now, охватив новые индийские города и города.

В настоящее время генеральный директор Amazon Энди Джасси находится в Индии с официальным визитом, где встречается с предпринимателями, сотрудниками компании и руководством страны, в том числе с премьер-министром Нарендрой Моди. Это первый визит Джасси в должности CEO, лишний раз подчеркивающий статус Индии как ключевого рынка роста, особенно сейчас, когда бум ИИ подогревает спрос на услуги дата-центров.

Несмотря на это, позиции компании в секторе электронной коммерции в стране с населением 1,4 миллиарда человек пока уступают платформе Flipkart (принадлежит Walmart). А на рынке мгновенной доставки, который сейчас зарождается, Amazon отстает от местных конкурентов, таких как Blinkit от компании Eternal Ltd. Именно поэтому технологический гигант из Сиэтла делает мощный и скоординированный рывок, чтобы догнать лидеров в сегменте быстрой коммерции (quick commerce).

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Инвестиции в Индию

По подсчетам Amazon, общий объем ее кумулятивных инвестиций в Индию за период с 2010 по 2030 год теперь должен превысить $88 миллиардов.