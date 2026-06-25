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25 июня 2026, 15:10 Читати українською

В Идея Банке сообщили о результатах за пять месяцев 2026 года

Один из главных игроков на рынке розничного кредитования Украины Идея Банк сообщил о результатах деятельности за пять месяцев 2026 года: прибыль банка составляет 175 млн. грн., а чистые активы выросли на 13,8% до 12,04 млрд. грн.

Чистая прибыль Идея Банка за пять месяцев 2026 года составила 175 млн грн, тогда как по состоянию на начало апреля по результатам первого квартала прибыль достигла 83 млн грн. Таким образом, за апрель — май банк увеличил прибыль почти на 111 %.

«Основным фактором прибыльной работы Идея Банка за пять месяцев 2026 года является чистый процентный доход, который за указанный период составил 1,813 млрд. грн. Чистый процентный доход в значительной степени был сформирован за счет роста объемов кредитования клиентов и оптимального управления структурой активно пассивных операций банка», — отметил председатель правления Идея Банка Михаил Власенко. По его словам, по состоянию на начало июня показатель рентабельности активов (ROA) банка составил 3,7%, а показатель рентабельности капитала (ROE) зафиксирован на уровне 16,2%. Идея Банк увеличил в 2026 году собственный капитал: его размер по состоянию на начало июня составил 2,695 млрд грн — это выше на 175 млн грн (7%) по сравнению с январем 2026 года, что стало результатом роста уровня доходности банка.

Кредитный портфель физических лиц Идея Банка за пять месяцев 2026 увеличился на 1,160 млрд грн (+16,6%) до 8,167 млрд грн, что подтверждает высокие позиции банка на рынке потребительского кредитования. «Общие объемы продаж кредитных продуктов банка за пять месяцев 2026 составили более 3,33 млрд грн. Это на 49% больше, чем за аналогичный период предыдущего года. В частности, объемы продаж наличных кредитов и кредитов на товары за пять месяцев 2026 составили 2,365 млрд грн, а объемы продаж кредитных продуктов физическим лицам-предпринимателям достигли 309 млн грн», — рассказал Михаил Власенко. Он также подчеркнул, что Идея Банк продолжает являться активным игроком в сегменте розничного банковского рынка Украины.

«Нашим основным сегментом клиентов остаются физические лица и физические лица-предприниматели. Идея Банк продолжает совершенствование и развитие действующих продуктов, а это наличные кредиты, кредитная карта, развитие сервиса „Оплата частями“, а также усовершенствование технологий их продажи. Наш основной фокус и высокий уровень приоритетности направлены на развитие дистанционных каналов продаж и повышение их эффективности», — отметил председатель правления Идея Банка.

Некоторые важные показатели Идея Банка на 1 июня 2026:

· чистые активы: 12,041 млрд грн, выросли на 1,463 млн грн (+13,8%) с начала 2026 года;

· кредитный портфель физических лиц в гривне: 8,167 млрд грн, увеличился на 1,160 млрд грн (+16,6%) с начала 2026 года;

· общий размер кредитного портфеля банка в гривне: 8,650 млрд грн, увеличился на 1,278 млрд грн (+17,3%) с начала 2026 года;

· объем средств физических лиц в гривне: 5,222 млрд грн, увеличился на 589 млн грн (+12,7%) с начала 2026 года;

· общий объем средств клиентов банка: 8,7 млрд грн, вырос на 1,255 млрд грн (+16,9%) с начала 2026 года.

«Идея Банк достаточно капитализирован и выполняет все нормативы Национального банка Украины. Норматив адекватности регулятивного капитала на конец мая 2026 составил 15,24% (при установленном Национальным банком Украины нормативном значении 10%), что свидетельствует о высоком уровне финансовой устойчивости банка», — отметил председатель правления Идея Банка Михаил Власенко.

АО «Идея Банк» — ведущий украинский банк с высоким индексом устойчивости и финансовой устойчивости. В прошлом году НБУ внес АО «Идея Банк» в список системно важных банков Украины. Идея Банк более десяти лет активно работает с физическими лицами-предпринимателями, которые могут получить у банка беззалоговый кредит на любые цели на сумму до 1 млн. грн. Также банк является активным игроком на рынке потребительского кредитования, а весной 2026 года Идея Банк предложил обновленную кредитку А.Картко с максимальным лимитом до 500 тыс. грн и льготным периодом 92 дня.

Источник: Ідея Банк
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