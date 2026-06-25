Автосалоны без чеков, гостиницы без регистрации, кафе без официальных работников: ГНС провела 12 тысяч проверок

По информации прессслужбы ГНС, с начала 2026 года подразделения налогового аудита провели более 12 000 проверок и доначислили 500 млн грн штрафных санкций. В бюджет уже поступило более 200 млн грн, остальные находятся на стадии согласования и уплаты.