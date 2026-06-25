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25 июня 2026, 13:31 Читати українською

Автосалоны без чеков, гостиницы без регистрации, кафе без официальных работников: ГНС провела 12 тысяч проверок

По информации прессслужбы ГНС, с начала 2026 года подразделения налогового аудита провели более 12 000 проверок и доначислили 500 млн грн штрафных санкций. В бюджет уже поступило более 200 млн грн, остальные находятся на стадии согласования и уплаты.

По информации прессслужбы ГНС, с начала 2026 года подразделения налогового аудита провели более 12 000 проверок и доначислили 500 млн грн штрафных санкций.

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Кто попал под проверки

  1. Автосалон в Киевской области. При контрольной закупке Audi A3 налоговики зафиксировали продажу авто без чека. Проверка показала систематическое игнорирование кассовых аппаратов. Ожидаемые штрафы — более 640 тыс. грн.
  2. Гостиничный комплекс в Тернопольской области. База отдыха с бассейном, теннисным кортом и проживанием фактически работала без регистрации бизнеса: ни предприятия, ни РРО. Составлены админматериалы.
  3. Кафе в Ивано-Франковске. В заведении работали два предпринимателя. У одного обнаружено семерых неоформленных работников, у другого — неучтенный алкоголь на 150 тыс. грн. Общие штрафы составили около 9 млн грн.
  4. Магазины бытовой техники в Черкассах. В двух торговых точках бытовая техника и велокомпьютеры без документа. Общая стоимость неучтенного товара составила более 1,65 млн. грн.
  5. Вендинг в Хмельницкой области. Предприниматель держал более 40 автоматов по продаже питьевой воды без декларирования деятельности и без кассовых аппаратов. Штрафы — более 1 млн грн.
  6. Интернет-магазин косметики. Парфюмерия и косметика продавались онлайн вообще без учета. Товарные запасы предпринимателя составляют около 800 тысяч гривен. Готовятся санкции.
  7. Магазин запчастей в Ровенской области. Предприниматель затруднился подтвердить происхождение товаров на 450 тыс. грн.
  8. Сети кофеен в нескольких регионах. Продажа без чеков, отказа в расчете картой, девять неоформленных работников. За 14 проверок — штрафы на 1,1 млн грн.

Читайте также: Какие штрафы нам нужны, чтобы прекратить массовые нарушения ПДД

Автор:
Ярослава Крамаренко
Ярослава Крамаренко
Пишет на темы: цифровые технологии, блокчейн, AI, криптовалюты и регуляции на финансовых рынках.
Источник: Минфин
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