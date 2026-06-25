Каким будет курс доллара во втором полугодии: прогноз банкира

Важной предпосылкой для стабильной работы банковского сектора во втором полугодии станет ситуация на валютном рынке. Такое мнение высказал Сергей Мамедов, вице-президент Ассоциации украинских банков, председатель правления « Глобус Банка».

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Что прогнозирует банкир

По словам Мамедова, главным инструментом сохранения прогнозируемой курсовой динамики останется режим «управляемой гибкости». Его суть заключается в том, что регулятор при необходимости сглаживает чрезмерные колебания с помощью валютных интервенций и не допускает резких неконтролируемых скачков.

«Для банковского сектора курсовая стабильность имеет фундаментальное значение. Она влияет на ожидания вкладчиков, решения заемщиков, стоимость импортного оборудования, инвестиционную активность бизнеса и общее доверие к гривневым инструментам. Режим „управляемой гибкости“ уже доказал, что позволяет рынку адаптироваться к сложным условиям без резких валютных потрясений», — отметил банкир.

Среди основных рисков для курса во втором полугодии он назвал возможное обострение ситуации с безопасностью, новые атаки на энергетическую и логистическую инфраструктуру, потенциальное ухудшение ситуации на Ближнем Востоке, увеличение спроса на валюту со стороны импортеров и инфляционное давление.

В то же время при базовом сценарии, который предусматривает достаточные объемы международной поддержки, контролируемую инфляцию, сохранение активной роли Национального банка и отсутствие новых чрезвычайных внешних шоков, во втором полугодии 2026 года курс доллара может находиться в коридоре 45,5−46,5 грн/$, а курс евро — в пределах 52,5−53,5 грн/€.

«Ожидается, что в течение второго полугодия курсовые колебания будут вполне предсказуемыми, ведь страна живет в условиях войны, значительных бюджетных потребностей и высокой зависимости от внешней поддержки. Но, по прогнозам, речь будет идти именно о контролируемых и умеренных изменениях. В этой ситуации резкое или неконтролируемое ослабление гривны маловероятно», — подытожил Сергей Мамедов.

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