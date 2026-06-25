Курс валют изменился: сколько стоят доллар и евро 25 июня

В четверг, 25 июня, на наличном рынке средний курс доллара не изменился в покупке и прибавил 2 копейки в продаже. Евро потерял 10 копеек в покупке и 11 копеек в продаже.

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Валютный рынок

Средний курс доллара в обменных пунктах снизился на 9 копеек в покупке и 5 копеек в продаже. Евро в покупке потерял 1 копейку, а в продаже прибавил 5 копеек.

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 44,60−45,11 грн. Евро покупают за 50,74 грн, а продают за 51,40 грн.

По данным валютного аукциона, в обменниках доллар торгуется за 44,84−44,95. Евро 51,20−51,45.

Межбанк открылся в диапазоне 44,85−44,88 грн/$. Торги по евро проходят на уровне 50,93−50,94 грн/евро.

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