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25 июня 2026, 9:00 Читати українською

Инвестиции по расписанию: как Crypto Bundles от WhiteBIT упрощают вход на крипторынок

Крипторынок давно вышел за рамки истории «купить биткоин и ждать». Сегодня инвестор сталкивается с другой реальностью: десятки тысяч активов, новые нарративы, высокая скорость изменений и постоянное давление выбора. Одни монеты растут на волне интереса к искусственному интеллекту, другие — на теме масштабирования блокчейнов, третьи — из-за мем-культуры и силы сообществ. Для частного инвестора это означает одно: сформировать сбалансированный портфель самостоятельно становится всё сложнее.

Crypto Bundles от WhiteBIT: готовые стратегии для тех, кто не хочет собирать портфель вручнуюКрипторынок давно вышел за рамки истории «купить биткоин и ждать».

Crypto Bundles от WhiteBIT: готовые стратегии для тех, кто не хочет собирать портфель вручную

Именно на этом фоне на рынке растёт интерес к инструментам, которые позволяют инвестировать не в отдельные токены, а в готовые тематические стратегии. Один из таких форматов запустила криптобиржа WhiteBIT — Crypto Bundles*, готовые наборы криптоактивов, сформированные в соответствии с различными инвестиционными идеями, финансовыми целями и уровнями готовности к риску.

От хаотичного выбора монет — к готовой логике инвестирования

Главная проблема большинства розничных инвесторов в крипте — не отсутствие возможностей, а избыток выбора. Чтобы самостоятельно составить портфель, нужно оценивать ликвидность, капитализацию, волатильность активов, следить за рыночными циклами, новостями и своевременно проводить ребалансировку. Для многих это означает либо чрезмерную сложность, либо решения «на эмоциях».

Crypto Bundles работают иначе. Пользователь выбирает не отдельную монету, а готовую корзину активов, объединённых одной инвестиционной идеей. Такой подход ближе к модели индексного инвестирования, где инвестор получает экспозицию на целый сегмент рынка, а не делает ставку лишь на один актив.

Для инвестора это означает сразу несколько преимуществ: базовую диверсификацию, экономию времени и более структурированный подход к рынку.

Какие стратегии предлагает WhiteBIT?

Линейка Crypto Bundles охватывает семь различных сценариев — от консервативных до спекулятивных.

Bundle

Состав

Идея

Для кого

Уровень риска

Crypto Core

65% BTC, 20% ETH, 10% SOL, 5% XRP

Экспозиция на крупнейшие и наиболее узнаваемые криптоактивы

Для новичков и консервативных инвесторов, которые хотят начать с «голубых фишек» крипторынка

Низкий-средний

The Duo

50% BTC, 50% ETH

Простая ставка на два главных актива рынка

Для тех, кто хочет базовую, сбалансированную экспозицию без лишнего усложнения портфеля

Низкий

AI Supercycle

30% RENDER, 30% FET, 20% NEAR, 20% TAO

Инвестиция в развитие децентрализованных AI-сетей и вычислительной инфраструктуры

Для инвесторов, которые верят в долгосрочный AI-нарратив и готовы принимать более высокую волатильность

Высокий

Industry Scaling

35% WBT, 25% ARB, 20% OP, 20% POL

Ставка на инфраструктуру, делающую блокчейн быстрее, дешевле и готовым к массовому использованию

Для тех, кто видит потенциал в Layer 2-решениях и масштабировании экосистем

Средний-высокий

RWA

20% LINK, 20% ONDO, 20% XLM, 20% XDC, 20% OM

Инвестиция в токенизацию реальных активов и сближение классических финансов с блокчейном

Для инвесторов, которые ищут не только рыночный хайп, но и прикладную финансовую логику

Средний

Stable

50% EURI, 50% XAUT

Баланс между стейблкоинами и цифровым золотом для сохранения стоимости

Для тех, кто хочет снизить влияние волатильности и сосредоточиться на сохранении капитала

Минимальный

MEME Culture

20% DOGE, 20% PEPE, 20% SHIB, 20% WIF, 20% BONK

Ставка на социальные тренды, интернет-культуру и силу криптосообществ

Для инвесторов с высокой толерантностью к риску, готовых работать со спекулятивным сегментом

Очень высокий

Как это работает на практике?

Чтобы воспользоваться Crypto Bundles, пользователю нужно пройти стандартный путь: зарегистрироваться, пройти KYC, пополнить Main Balance и выбрать соответствующий набор активов.

На момент запуска Crypto Bundles работают по механике Автоинвеста. Это означает, что пользователь не покупает бандл единоразово, а настраивает регулярный план инвестирования по расписанию.

Средства для покупки активов списываются с Main Balance в USDT или USDC — в случаях, когда USDT недоступен. Минимальная сумма для запуска плана составляет 50 USDT.

Отдельную роль в этой модели играет функция Автоинвеста. Она позволяет регулярно покупать выбранные активы по расписанию и фактически реализовывать стратегию DCA — постепенного усреднения цены входа. Для долгосрочного инвестора это один из наиболее прагматичных механизмов: он помогает снизить влияние краткосрочной волатильности и убрать из процесса попытки «угадать идеальный момент».

План можно поставить на паузу и возобновить позже. При этом, если план полностью закрыть, восстановить или перезапустить его уже не получится. В таком случае пользователь сможет создать новый план только при условии, что соответствующий Crypto Bundle всё ещё будет доступен на платформе, ведь линейка бандлов может пересматриваться и обновляться.

Почему это актуально именно сейчас?

На рынке всё больше инвесторов ищут не просто «следующий токен, который выстрелит», а понятные рамки работы с криптоактивами. И именно здесь готовые бандлы выглядят логичным развитием рынка: они упрощают вход для новичков и одновременно дают более опытным пользователям инструмент быстрой диверсификации без ручного составления портфеля.

Для одних это способ зайти в крипту без хаотичного отбора монет. Для других — возможность распределить капитал между несколькими рыночными тезисами: от BTC и ETH до AI, RWA или Layer 2.

Crypto Bundles от WhiteBIT — это способ сделать криптоинвестирование более структурированным и последовательным. Вместо необходимости самостоятельно отбирать активы и вручную формировать портфель, пользователь получает готовую инвестиционную логику и может автоматизировать процесс регулярного накопления позиции.

Такой формат не устраняет риски крипторынка, но помогает сделать первый шаг менее хаотичным: с готовой структурой, понятной идеей и регулярным подходом к инвестированию.

*Crypto Bundles не являются индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Рынок криптоактивов является волатильным, а стоимость активов может как расти, так и снижаться. Перед принятием инвестиционных решений следует учитывать собственное финансовое положение и риск-профиль.

Источник: Минфин
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