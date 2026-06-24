К закрытию межбанка в среду, 24 июня, курс доллара вырос на 5 копеек в покупке и на 4 копейки в продаже, евро не изменился в покупке и подешевел на 1 копейку в продаже.
Доллар на межбанке подорожал на 5 копеек
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Открытие 24 июня
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Закрытие 24 июня
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Изменения
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44,80/44,84
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44,85/44,88
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5/4
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50,89/50,92
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50,89/50,91
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0/1
Валютный рынок
На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 44,60−45,09 грн. Евро покупают за 50,83 грн, а продают за 51,51 грн.
По данным валютного аукциона, в обменниках доллар торгуется за 44,95−45,00, евро — 51,21−51,40 грн.
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Источник: Минфин
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