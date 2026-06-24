На украинских АЗС в среду, 24 июня, зафиксировано преимущественное снижение средних цен на основные виды горючего, сообщает «Минфин» со ссылкой на данные Консалтинговой группы «А-95».
Цены на топливо пошли вниз: больше всего подешевел дизель
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Средние цены на горючее
Динамика изменения стоимости горючего за последние сутки выглядит следующим образом:
- Бензин марки А-95 (премиум) — 78,74 грн/л (подешевел на 2 коп.);
- Бензин марки А-95 — 74,63 грн/л (подешевел на 3 коп.);
- Бензин марки А-92 — 68,83 грн/л (подешевел на 5 коп.);
- Дизпальное — 78,02 грн/л (подешевело на 30 коп.).
- Средняя цена автогаза составляет 41,98 грн/л, что на 11 коп. дешевле по сравнению с предыдущим днем.
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Цены АЗС на горючее и автогаз
Источник: Минфин
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