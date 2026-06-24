По итогам января-мая 2026 года наибольший вклад в наполнение госказны внесли предприятия перерабатывающей промышленности. Они обеспечили 17,9% всех налоговых поступлений в сводный бюджет страны. Об этом сообщила и. о. главы Государственной налоговой службы Леся Карнаух.
Налоговики назвали отрасль-лидера по уплате налогов
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Кто вошел в топ-4 налогоплательщика?
По словам главы ГНС, структура ключевых поступлений в сводный бюджет по отраслям выглядит так:
- Перерабатывающая промышленность — 17,9% от всех поступлений;
- Оптовая и розничная торговля, а также ремонт авто и мотоциклов — 16,3%;
- Государственное управление и оборона, обязательное социальное страхование — 11,9%;
- Финансовая и страховая деятельность — 10,5%.
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Динамика роста
По сравнению с аналогичным периодом 2025 года именно эти четыре отрасли продемонстрировали существенное увеличение уплаченных налогов в денежном эквиваленте. При этом в процентном измерении быстрее всего росли отчисления от финансистов и страховщиков:
- Обрабатывающая промышленность: +25,8 млрд грн (+17,3%);
- Финансовая и страховая деятельность: +24,9 млрд грн (+32,2%);
- Государственное управление и оборона, обязательное социальное страхование: +17,1 млрд. грн. (+17,4%);
- Оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств и мотоциклов: +14,4 млрд. грн. (+9,9%).
Источник: Минфин
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