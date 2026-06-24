Налоговики назвали отрасль-лидера по уплате налогов

По итогам января-мая 2026 года наибольший вклад в наполнение госказны внесли предприятия перерабатывающей промышленности. Они обеспечили 17,9% всех налоговых поступлений в сводный бюджет страны. Об этом сообщила и. о. главы Государственной налоговой службы Леся Карнаух.

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Кто вошел в топ-4 налогоплательщика?

По словам главы ГНС, структура ключевых поступлений в сводный бюджет по отраслям выглядит так:

Перерабатывающая промышленность — 17,9% от всех поступлений;

Оптовая и розничная торговля, а также ремонт авто и мотоциклов — 16,3%;

Государственное управление и оборона, обязательное социальное страхование — 11,9%;

Финансовая и страховая деятельность — 10,5%.

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Динамика роста

По сравнению с аналогичным периодом 2025 года именно эти четыре отрасли продемонстрировали существенное увеличение уплаченных налогов в денежном эквиваленте. При этом в процентном измерении быстрее всего росли отчисления от финансистов и страховщиков: